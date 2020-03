El error que cometes al meter los tomates y otros alimentos en la nevera que desconocías

Con la llegada del buen tiempo te ves obligado a tener que conservar determinados alimentos sí o sí en el frigorífico. Seguro que optar por guardar tus frutas y hortalizas en la nevera, ese gran invento que mantiene tu comida en perfectas condiciones. No obstante este electrodoméstico puede volverse en tu contra, pues hay determinados productos a los que no les conviene el frío.

Nuestro país resulta muy atractivo para millones de turistas de todo el mundo por un factor fundamental: y es que tenemos un clima más que envidiable. Estas temperaturas elevadas durante la mayor parte del año hace que tengamos que optar con conservar los alimentos en la nevera para ampliar su durabilidad. Sin embargo algunos no necesitan esta bajada brusca de temperatura, ya que pueden perder sus nutrientes y sus propiedades originales. A continuación te ofrecemos un listado con aquellos alimentos que jamás debes meter en la nevera. Nunca. Independientemente del calor que haga, nunca debes hacerlo.

1. El tomate

Es una de las señas de identidad de nuestra gastronomía. Y no es un buen “amigo” con tu nevera. El motivo por el cual no concuerdan muy bien es muy sencilla. Si metes el tomate en este electrodoméstico impedirás que maduren y perderá sabor, aroma y textura. Al final ese tomate se convertirá en un producto insípido y sin consistencia alguna. Esto no nos conviene pues si queremos elaborar por ejemplo una ensalada, perderá muchísimo potencial y ya no tendrá el mismo sabor envolvente que queremos con el tomate en todo su “esplendor”.

2. El chocolate

Seguro que es algo que haces sin pensarlo. Meter el chocolate en la nevera. Ahora te formulo una pegunta: ¿Alguna vez has cogido este producto y te has “topado” con una capa blanca? Pues bien, esa cobertura blanca hace que su sabor cambie. Así que conviene mantener este alimento (en la medida de los posible) a temperatura ambiente.

3. Quesos curados

La gran mayoría de quesos necesitan el frío para conservarse adecuadamente excepto un tipo: los quesos curados. Y menos todavía si están enteros. El frío a la larga... puede resecarlos, agrietarlos y que pierdan propiedades y su sabor original.

4. Plátanos

A esta fruta le ocurre más o menos lo mismo que al tomate. Si lo metemos en el frigorífico podemos correr el riesgo de que no madure adecuadamente y tenga menos propiedades beneficiosas para la salud que van con este cambio de estado.

5. Jamón Serrano

Este fiambre junto con el jamón york, la mortadela... son elementos que conservamos en frío en la nevera. Pero sorprendentemente y lejos de lo que puedas imaginar no es buena idea, ya que las bajas temperaturas alteran su sabor inicial. Por ello, en el caso del jamón serrano, te recomendamos que lo guardes en el frigorífico cubierto con papel film para que su increíble sabor permanezca intacto.

