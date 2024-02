Envía una transferencia de 100 euros por error y la respuesta de quien lo recibe le descoloca: "Entonces..."

No hay duda de que cada vez más estamos todos pegados al teléfono móvil. Para ver las redes sociales, para charlar con nuestros seres queridos, o, simplemente, para hacer scroll a lo largo de la pantalla y, por qué no decirlo, perder un poco de tiempo. Sí, estamos todos absortos por estas pantallas y ya no sabemos hacer nada sin ellas.

Las usamos también para nuestro día a día, para trabajar y para hacer gestiones. Por eso, no es nada raro que hagamos incluso transferencias de grandes cantidades de dinero. A veces, vamos tan rápido que se la enviamos a otro de nuestros contactos sin querer. Sí, es un fastidio, pero si se la envías a otro amigo tuyo, no suele haber problema.

Sin embargo, esto no es lo que le pasó a Flor, en Argentina, que envió una transferencia a través de su teléfono móvil a una amiga...O eso creía ella. Porque se equivocó en el número y terminó mandando los 100 euros a otra persona. En ese momento pensó que la persona en cuestión, en cuanto viese la equivocación, le llamaría para devolvérselo, pero no terminó pasando.

La respuesta que recibió que le dejó a cuadros

Flor utilizó todas las tácticas que pudo, desde buscar a esa persona en redes sociales, hasta buscar la zona donde vivía, pasando por enviarle pequeñas transferencias poniéndole su dirección y su nombre pidiéndole una devolución.

Sin embargo, aunque la persona que lo recibía había visto todos los mensajes, no quiso devolvérselo. Después de buscar a distintos miembros de su familia y llamarlos, acabó contactando con esta persona. Sin embargo, no quiso devolvérselo y empezó a ponerle excusas de todo tipo: desde que no era el momento oportuno hasta que no tenía Internet para hacerlo.

Finalmente, tras las presiones de Flor, consiguió que le devolviese esa cuantiosa cantidad.

La cantidad por la que Hacienda te puede multar

Los pagos en efectivo se enfrentan a un abismo. Llevar calderilla en el bolsillo se ha convertido en una misión imposible aunque sea para dejar una simple propina. De hecho cada vez es más rato encontrar comercios que solo admitan pagos en efectivo aunque solo sea para comprar pan o un simple periódico.

Hasta no hace mucho los pagos 'sin contacto' que no estaban muy extendidos en España. Pero con la pandemia todo cambió y son cada vez más habituales.

Este contexto allanó precisamente la llegada en 2016 de Bizum, creada por la banca española. En un principio su uso se nos presumió extraño pero ahora son pocos los que ya no lo usan ¿Y qué ofrecía? Nada menos que pagos entre personas de forma inmediata a través del móvil, una solución eficaz para evitar las deudas de pequeñas cantidades entre amigos o permitir los pagos en establecimientos que no contaban con pagos con tarjeta. Con el tiempo la compañía ha ido ampliando su oferta al comercio electrónico, donaciones a ONGs y pagos en puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado. Ahora cuenta con más de 25 millones de usuarios, nada menos que la mitad de la población española.

En total suma 38 las entidades bancarias adheridas, las tres grandes redes de infraestructuras bancarias -Redsys, Iberpay y Cecabank- que lo soportan y la propia empresa.

En la compañía también sacan pecho con los resultados, ya que lograron salir de pérdidas en 2022 y se encaminan a encadenar su segundo ejercicio con ganancias, que podrían estar ligeramente por encima de los 2,767 millones de euros obtenidos el año pasado.

Actualmente, ya son más de 57.000 los comercios "on line" que aceptan Bizum, y más de 9.000 las asociaciones sin ánimo de lucro o causas sociales que tienen un código de donación.

Y como muestra un botón: en los diez primeros meses de 2023, los 'bizumers' realizaron nada menos que 710 millones de operaciones con 39.000 millones de euros en juego.