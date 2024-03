Se encuentra a una joven llorando en una discoteca y la respuesta que le da enciende las redes: "Pero..."

Ahora que llega el fin de semana, seguro que ya has hecho planes para salir con tus amigos, tu familia, o tu pareja, y que, muchos de esos planes incluyen salir a tomar algo. Uno de los planes más peligrosos, porque puede alargarse y terminar en una fiesta que acabe a altas horas de la madrugada.

Y es que salir de fiesta suele ser una de las actividades preferidas por los españoles, y algo que, por qué no decirlo, se nos da muy bien. Por eso, seguro que tú también eres de los que acumulan un montón de historias en torno a una discoteca y una noche de fiesta.

Y esta, de Oriana, no se le va a olvidar. Lo ha contado en su cuenta de X, antiguo Twitter, y decía que, durante una fiesta, le entró el bajón y se fue a llorar al baño. Aunque ese llanto lo dejó en la intimidad, hubo una chica que entró al baño y la escuchó. Por eso, quiso darle un consejo y le pasó una nota por debajo de la puerta.

"Estaba llorando en un baño y una chica me dejó esto por debajo de la puerta, todos los días dándome cuenta que las mujeres salvan a las mujeres" decía en su tuit.

Y es que en la nota, esta extraña desconocida le puso: "No sé por lo que estás pasando, pero sé que lo vas a poder solucionar. Eres valiente, no te conozco, pero de esta sales" le decía la otra chica. Acompañando a la nota, le había dejado una chocolatina.

Le prohíben entrar a una discoteca en Murcia y hace esto para colarse

Son muchos los que hacen este último plan, pero sobre todo, los más jóvenes, que suelen tener más resistencia para aguantar por la noche. Claro, que depende de la edad que tengan, porque si son menores de edad, puede que no les dejen entrar en una discoteca. Por eso, es muy habitual que, antes de entrar, te pidan una identificación para acceder al local.

A veces, sin embargo, no sale como uno quiere. Y si no, que se lo digan al amigo de Davo, un joven de Murcia que ha contado, a través de las redes sociales, su historia. Resulta que fueron a una discoteca, y en la puerta, les pidieron sus identificaciones. Todos ellos eran mayores de edad, por lo que, en principio, no tenía que haber problema.





Sin embargo, uno de ellos no pudo acceder porque se había dejado el DNI en casa, y no pudo entrar. Claro, que él no quería seguir sin sus amigos, por lo que ideó una estrategia. No hizo otra cosa que ir a la Policía y denunciar la pérdida del DNI para que le expidieran otro documento y poder entrar.

Además, acabó con final feliz, porque con ese nuevo documento, sí que pudo entrar a la discoteca.

Un portero de discoteca de Madrid acaba con uno de los mitos de la profesión

Sergio ha trabajado desde que era un chaval como portero de discoteca. Y sí, en lo físico lo parece porque Sergio tiene un brazo y una espalda de esas que ya cuando alguien quiere liar alguna en los espacios que él controla, que da que pensar. Hace poco menos de un año, uno de sus hijos, el mayor de cuatro, de dos parejas distintas, le empezó a hablar de esto de las redes sociales. Y al principio, rehusó de ellas, y luego lo intentó, y luego se volvió viral.

"Empecé hablando de historias que pasan por la noche con la cámara en la cocina y grabándome contando alguna anécdota de la noche. Realmente, el primer vídeo que subí hablando de la noche fue a finales de mayo. El vídeo con el que empezó mi repercusión fue sobre las inyecciones y se hizo viral, tuvo más de un millón de visitas. Luego ya empecé a darle caña a los vídeos en la puerta de la discoteca y ahí es cuando pegué el pelotazo fuerte".