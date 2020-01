La dieta del ayuno de 16 horas: ¿buena para la salud?

No hace mucho que la actriz se descolgaba con unas polémicas declaraciones sobre una práctica que hace junto a su marido, el actor Chris Hemsworth; el ayuno de las 16 horas.

Aseguraba que este ayuno era apto para todo el mundo: "Todo el mundo podría hacerlo, solo es poner fuerza de voluntad, es algo que realmente muchos médicos hablan de ello. Creo que aporta muchas cosas buenas para el organismo, aparte de evitar la oxidación, que tu cuerpo trabaje constantemente, es un antiedad... Creo que mucha gente lo sabe, me han hablado algunos que sí que lo sabían".

Se trata, explicaba de "16 horas de ayuno en las que puedes tomar un café por las mañanas, sin leche", respondía.

"No me gusta conceptualizar las cosas como buenas o malas, sin embargo, creo que es importante informarse primero (científicamente), y valorar si este tipo de dietas son solo una moda, o si en verdad nos aporta algo positivo a nuestra salud, ya que todos tenemos necesidades nutricionales diferentes dependiendo nuestra edad, sexo, estatura, raza, etc", ha explicado la nutricionista María Fernanda Cervantes Mora, especialista en trastornos de la conducta alimentaria. "Este tipo de prácticas te limitan y te hacen inflexible a la hora de alimentarte, pues siempre tienes que apegarte a los tiempos que te indica dicho ayuno, modificar tu vida para adaptarla a esos tiempos y privarte de la flexibilidad natural que te brinda tu cuerpo mediante los mecanismos de hambre y saciedad".

Además, no considera correcto que una persona sin conocimientos en nutrición y dietética de pautas públicamente: "Me parece arriesgado que alguien sin conocimientos previos de nutrición recomiende este tipo de prácticas, pero sobre todo, que mencione que todo el mundo lo puede hacer, pues ningún tipo de dieta es apta para todo el mundo, ya que todos tenemos necesidades nutricionales diferentes, sobre todo si la persona tiene indicaciones nutricionales especiales, por ejemplo en el embarazo, o al padecer alguna enfermedad como la diabetes, los planes de alimentación siempre tienen que ser individualizados. Lo importante es acudir con un experto y valorar si este tipo de práctica es adecuada para ti y sobre todo si se adecua a tu estilo de vida y tus objetivos, aún así, es importante recordar que si algo te funciona a ti, no significa que sea igual para las demás personas".

Respecto a los efectos que podría tener en nuestra salud, la experta señala que "podría decir que este régimen es un arma de doble filo pues la evidencia científica sigue siendo controvertida y poco concluyente, además es complicado saber como reaccionará cada persona si se somete a este tipo de dieta, pues todos somos diferentes, hay estudios que demuestran que puede tener un efecto positivo en la regulación de los niveles de glucosa en sangre, sin embargo, un reciente estudio presentado en la reunión anual de la sociedad europea de endocrinología en Barcelona, se menciona que esta practica podría aumentar el riesgo de padecer diabetes".

"Este tipo de dietas son insostenibles en el tiempo, son muy rígidas". Lo más importante, advierte "es realizar cambios de hábitos poco a poco que podamos adaptar a nuestro estilo de vida y así los podamos mantener en el tiempo, siempre de la mano de un profesional. Si se lleva una alimentación variada, saludable y nos mantenemos activos, se pueden obtener beneficios para nuestra salud que se verán reflejados en nuestra calidad de vida, sin necesidad de seguir modas".

Y en lo que se refiere a la pérdida de toxicas de las que hablaba Pataky, la nutricionista nos deja claro que "este tipo de dieta no es una herramienta para eliminar las toxinas de nuestro cuerpo, este cuenta con sus propios mecanismos naturales para eliminarlas mediante el hígado y el riñón".