Elimina la frase "operación bikini" de tu vida con estos consejos

Cuando se acerca el verano siempre pensamos en la temida “operación bikini” y ahora que ya estamos en esta época del año en la que nos gusta lucir tipazo nos reconcome la conciencia al darnos cuenta de que no hemos adelgazado todo lo que nos hubiera gustado.

Para acabar con esto es necesario llevar una vida saludable durante todo el año y adoptar un estilo de vida que permita mantenernos en nuestro peso ideal sin necesidad de dietas restrictivas. Estos son algunos de los consejos que puedes seguir para decir adiós para siemopre a las aburridas dietas:

Frito vs natural

El aperitivo es algo que nos encanta a todos los españoles y siempre nos gusta acompañar nuestra bebida con unas patatas fritas, unos kikos o cualquier 'saladito' que se tercie. Es un momento del día que nos cuesta perdonar, por eso es necesario empezar a sustituir esos fritos por frutos secos al natural, mucho más saludables e igual de ricos. Si no te gusta el sabor de los naturales, siempre puedes tomarlos tostados, eso sí, siempre mirando que no lleven ningún ingrediente extra que no sea el propio fruto seco.

Haz tus propias salsas

La mejor salsa que puedes añadir a tus platos es el aceite de oliva virgen extra, pero si alguna vez te apetece algo diferente puedes probar a crear tus propias salsas con ingredientes que te gusten. Por ejemplo, el pesto está hecho con albahaca, aceite, ajo, frutos secos y queso rallado, no se necesita más. La mostaza natural también es una buena opción si te gusta su sabor y es mucho más saludable que la que ya venden mezclada con miel. Si te gusta la soja, también la puedes añadir siempre que la cantidad de sal que lleve no sea muy alta.

Antojo de dulce

Si te encanta el dulce y necesitas que esté presente en tu vida, lo mejor es comer fruta. Da igual la hora del día que sea, la fruta no engorda más si es por la noche o si te la tomas después de las seis de la tarde. Que este mito tan extendido no te impida comer todas las piezas que quieras en cualquier momento del día. Como endulzante utiliza la canela y si eres un amante del chocolate, ve aumentando cada vez más su porcentaje de cacao hasta que tu paladar se acostumbre y adopte como dulce su aparente sabor amargo.

Snacks saludables

Prepara tu propio 'picoteo' en casa. Hummus y guacamole caseros, por ejemplo, con palitos de zanahoria en vez de nachos. Encurtidos como pepinillos en vinagre, altramuces, edamames, aceitunas... Son muchas las opciones que puedes buscar para sustituir la tentación de comer patatas fritas. También puedes probar a hacer palomitas en una sartén o un palomitero con maíz en grano, ¡buenísimas!

¿Te atreves a comenzar un estilo de vida saludable para olvidarte para siempre de la palabra “operación bikini? Es más fácil de lo que parece y no significa tener que renunciar a nada, solamente aprender a elegir bien lo que puedes comer todos los días y lo que es solamente para ocasiones especiales. ¡Pruébalo y nos cuentas!