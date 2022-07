El dueño de un bar de Girona responde la reseña de un cliente y su queja por el servicio: "Todo son opiniones"

Son el lugar por excelencia en el que los españoles nos sentimos cómodos. Los bares. Aquellos lugares en los que reímos, pasamos un rato en buena compañía pero a veces... también vivimos momentos más incómodos. Por muchos motivos: bien por el servicio o por la comida que nos sirven. En este caso, se trata de una queja de un cliente que acudió a un un bar en Sant Felliu de Guíxols (Gerona) y que recoge la cuenta de Twitter @soycamarero.

"Una noche de verano, la terraza medio vacía. Mucho personal pero el servicio muy lento. Las raciones escasas. Fallo en la cuenta. La calidad en sí de la comida no estaba mal, aunque tampoco nada del otro mundo", escribía el cliente en cuestión hace un año a través de Google.









La respuesta del propietario no tardó en llegar y no dejó indiferente a nadie. "Todo son opiniones, érais 4 personas y habéis tomado 3 bebidas, puede pasar que os cobren un agua de más (habíais pedido dos y habéis devuelto una) la comida puede que os parezca escasa, pero sí pedís 3 tapas para 4 personas puedo entender que os parezca poco, siento que vuestra estancia en mi local no haya sido suficiente". Pero no acaba aquí y remata. "Quizás vosotros tampoco sois el tipo de clientes que me gustaría tener".









El tuit ya tiene más de 80 retuits y 612 'likes' y las opiniones no se han hecho esperar. Gente a favor del cliente y personas posicionadas con el propietario. "Pues si deja de ir gente a su local se le acabaría la gracia", "No sé, responder una está bien. Pero algo malo debe de tener", "Olé por el propietario. Viva los críticos gastronómicos de postín", "Qué grande" o "Qué crack" son algunos de los muchísimos mensajes que respondían una vez habían acabado de leer tanto la queja como el 'zasca' del dueño del bar.

Un bar de Girona alucina con la queja de un cliente y cómo llama a los camareros: "Menuda reseña, campeón"

También se produjo una situación incómoda entre un cliente y el dueño de un bar en otro establecimiento de Girona. En este caso, decía el usuario que se quejaba, “el encargado de la terraza mal, no dejó de mirar el móvil ni cuando estábamos pagando (desconecta un poco bro). Las dos estrellas se las doy por el tartar de rodaballo, estaba bueno”, matizaba el usuario, que dejaba una reseña de dos estrellas sobre cinco.

El local, lejos de achantarse, respondía tajante: “Menuda reseña campeón”. “La hemos tenido que leer tres veces y ni así... ¿Aparentamos ser lo que no somos? Algunas veces hay clientes que no encajan o que tienen una idea equivocada del local.. aun así son bienvenidos”, replicaba el restaurante. Pero lo más curioso llegaba a la hora de explicar por qué los camareros estaban “mirando el móvil”.

“Los camareros o encargados, llevan comanderos digitales no móviles y no son "bros" son profesionales del sector que se esfuerzan mucho para atender hasta clientes como tú", sentenciaba.