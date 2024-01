La dieta que ha seguido la cantante Charo Reina para perder 35 kilos: lo cuenta ella misma

La cantante Charo Reina sorprendía recientemente por un cambio de imagen. Perdió más de 35 kilos con una dieta cetogénica baja en grasas y rica en proteínas. En una de sus últimas visitas a televisión, explicó que bajó de 130 a 95 kilos por un drástico cambio en sus hábitos de vida.

"He pasado de una talla 54 a una 44. He perdido 35 kilos. Me veo sana tanto física como mentalmente", relató Reina.

La dieta para adelgazar y perder hasta 10 kilos sin pasar hambre: la clave está en el desayuno Los colaboradores de 'Herrera en COPE' han explicado a Alberto Herrera las dietas que han hecho en los últimos años Redacción Herrera en COPEMadrid 07 feb 2023 - 13:05

Uno de los motivos por los que aumentó su peso, en palabras de Reina, fue la muerte de su madre. Lo contó en el Deluxe: "Todo esto viene provocado por una serie de cosas que me pasan cuando muere mi madre. Cuando enferma, me encuentro haciendo una comedia musical e iba ida y vuelta a Sevilla para estar con ella. Cuando la ingresan, tenía enfrente el supermercado con el mejor chocolate y me llegué a poner en 130 kilos".

El confinamiento por la pandemia también le pasó factura. "Un día dije: Tengo que ir al supermercado. Y cuando llegué a la puerta me puse a llorar y me daba pánico. Lo detecté rápidamente y me puse en manos de profesionales. Esto es algo que no se quita en dos días, sigo en ello y estoy mejor. De hecho, he hecho varias películas y cortos", indicó, dejando claro la mala racha que tuvo, pero también dando el siguiente mensaje: con lucha y constancia todo se puede conseguir en la vida. También un cambio físico, por supuesto.





Sea como fuere, lo que está claro es que la artista, en un momento dado, empezó a ser consciente de que ese incremento en su talla se estaba convirtiendo en un problema. Por ello, no dudó en pedir ayuda experta.

Jorge Javier Vázquez fue quien le aconsejó empezar esa dieta. "Me puse a dieta por una cuestión de salud, me estaban asfixiando tanto física como mentalmente, me miraba al espejo y un día dije: 'Esto lo tengo que remediar'. Así que llamé a Jorge Javier y le dije que necesitaba ayuda". Así, el presentador le dio al artista el empujón que necesitaba. Y ahora se encuentra mejor que nunca.

"No ha sido una pérdida de peso drástica porque he ido perdiendo peso poco a poco. Hago ejercicio, voy a caminar todos los días a las 7 de la mañana y me estoy cuidando mucho. He ido perdiendo peso hasta que en un momento dado dije 'hasta aquí, ya estoy bien', pero luego lo retomé", explicaba Charo Reina en una de sus últimas apariciones televisivas.

Por último, aseguró que el cambio no ha sido de la noche a la mañana, sino que fue un proceso que lleva un tiempo. "No se consigue de la nada, se consigue con mucho esfuerzo, dedicación, sacrificio y mucho trabajo".

Así fue la charla que mantuvo Charo Reina con Carlos Herrera en 'Herrera en COPE'

La cantante pasó por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para hablar sobre dos proyectos que tenía en marcha en 2022. Pero, más allá de eso, también contó aspectos de su vida que no eran tan conocidos.

Por ejemplo, que su tía tenía un sueño: que su sobrina se dedicase al mundo de la música. Y lo ha hecho. Pero además, lleva toda su vida ligada al espectáculo. A los dos años ya le llamaba la atención subirse a un escenario y a los catorce lo cumplió. Hizo un monólogo y se consagró como artista. No te pierdas en el siguiente audio su charla con Carlos Herrera.

Audio La cantante visita a Carlos Herrera y charla sobre sus dos últimos proyectos, 'De Caperucita a loba' y 'Con los años que me quedan'





Desde entonces,Charo Reina ha participado en numerosos papeles. Tanto en el cine, como en el teatro, la televisión y sin perder de vista su faceta como cantante. Una mujer, sin duda, polifacética.