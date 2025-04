Un jugador español de fútbol americano cuenta su experiencia en un entrenamiento de alto nivel de la WWE: "Alucinante"

El pasado 14 de marzo la WWE desembarcó en España y lo hizo regresando por la puerta grande, realizando el primer evento televisado en territorio nacional y después de siete años sin visitar el país.

Un Palau Olímpic de Badalona hasta la bandera acogió el primer SmackDown de la gira europea que la empresa americana de lucha libre realizó durante dos semanas antes de su gran evento 'WrestleMania', que se celebrará los días 19 y 20 de abril en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

@thecongelatus El Palau Olímpic de Badalona durante el SmackDown del 14 de marzo.

WWE triunfó en la televisión española en la década de los 90, después tuvo un segundo 'boom' entre 2006 y 2010 y la tercera irrupción se produjo entre 2013 y 2020, año en el que las emisiones en España llegaron a su fin. Sin embargo, la empresa de 'wrestling' llegó a un acuerdo con Netflix y desde el pasado mes de enero toda la afición española puede seguir en directo todos y cada uno de los eventos televisados a través de la plataforma de streaming.

La WWE tenía gran tirón entre el público español e incluso en sus giras llenaba pabellones como el WiZink Center, el Palau Sant Jordi, el Bilbao Arena o el Martín Carpena. La empresa americana tenía previsto un tour en 2020, pero la llegada de la pandemia lo canceló y el último que hizo fue en 2018, cuando visitaron Zaragoza, Málaga, Madrid y Barcelona.

YAGO RIVERO cuenta su experiencia en el tryout de wwe

La gira por Europa de WWE también pasó por Bélgica, Alemania, Italia, Escocia e Inglaterra, donde finalizó el pasado lunes 31 con el RAW que se celebró en el O2 Arena de Londres. Y aprovechando las dos semanas de tour, la empresa realizó un entrenamiento de alto nivel en el Performance Center de la capital inglesa.

A la cita acudieron luchadores y luchadoras de numerosas empresas europeas como Rhio, Man Like DeReiss, Luke Jacobs o Rayne Leverkusen. Y también estuvieron el español Zozaya y el portugués Goldenboy Santos, que han participado en eventos de empresas de 'wrestling' como Lucha Libre Rebelión, Triple W o Tyris.

Pero hasta allí también viajó Yago Rivero, jugador del equipo de fútbol americano Madrid Bravos. Yago, primero, publicó un vídeo contando cómo WWE se puso en contacto con él y, posteriormente, subió una publicación narrando toda su experiencia.

Cargando…

"Si creciste en España, seguramente seguiste la lucha libre con las voces legendarias de Héctor del Mar y Fernando Costilla. Y ahora voy a poder vivirlo en primera persona", empieza diciendo en esa primera publicación que realizó.

Y añadía: "No sabía si contaros esto o no. Pero si yo fuera un niño y viera a alguien tener esta oportunidad, me encantaría poder vivirla con él. Por eso lo hago, porque todos hemos tenido nuestro sueño de la infancia y este es el mío".

Cargando…

En el segundo vídeo, el jugador de los Madrid Bravos confirmó que WWE le envió un mensaje por Instagram; fue mostrando todo el material que le dieron como camisetas, una botella y una bolsa de deporte; y reconoció que alucinó al ver el Performance Center donde realizó ejercicios dentro y fuera del ring.

Y lo cerró comentando: "En lo personal, creo que a mí me fue bastante bien. Aprendí bastante rápido y en las promos lo hice lo mejor que pude porque no tenía ningún tipo de experiencia".