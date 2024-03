La DGT advierte: esta es la multa a la que te enfrentas si aparcas sin dejar hueco a los otros coches

Estamos en febrero de 2024 y todavía son muchos conductores los que desconocen muchas de las señales o multas que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha establecido, tanto este año como todas aquellas que ya están en vigor.

En marzo de 2023 entró en vigor la nueva Ley de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial, que comprendía una serie de medidas que introdujeron para mejorar la eficacia del sistema y reforzando la seguridad vial. Y es que para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la DGT también puso el foco en las multas por estacionar indebidamente.

Por ejemplo, una de ellas fue la sanción a la que se puede enfrentar un conductor por estacionar o parar en un carril bici. En este caso, estarían cometiendo una infracción grave castigada con una multa económica de 200 euros. Se incluye entre los supuestos donde no se puede aparcar los carriles bus, curvas, cambios de rasante, exclusivas para personas con discapacidad y otras situaciones calificadas como infracción grave.





La DGT advierte: esta es la multa a la que te enfrentas si aparcas sin dejar hueco a otros coches

Lo que muchos conductores desconocen es que independientemente de cumplir todas (o casi todas) las normas de estacionamiento, hay algunas que desconocemos. Como, por ejemplo, la multa a la que podemos enfrentarnos si no dejamos suficiente espacio entre nuestro vehículo y el coche que hay a nuestro lado. Y es que, en realidad, esta situación puede acabar con una multa.





Es posible que nunca hayas caído en esa posibilidad, pero lo cierto es que de hacerlo, puedes estar cometiendo una infracción que podría ascender hasta los 200 euros. No obstante, no se establece con total certeza cuál es la distancia o los centímetros que debemos dejar, como mínimo, entre nuestro vehículo y el contiguo.

Según el artículo 91.1 del Reglamento General de Circulación aclara que "la para y el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía". Además, recoge que es necesario cuidar "especialmente la colocación del vehículo".





La multa de 100 euros que pueden ponerte por incumplir esta norma cuando paras en doble fila

Hace unos meses en 'Poniendo las Calles', el experto Alfonso García explicaba cuándo te pueden multar por aparcar en doble fila, y, al mismo tiempo, se interesa sobre si le pueden sancionar si no apaga el motor al realizar esta parada.

Alfonso explica las condiciones que deben cumplirse para que "no te multen por dejar el vehículo en doble fila". En primer lugar, "según el Reglamento General de Circulación, tanto las paradas como los estacionamientos, debemos hacerlos sin que obstaculicemos la circulación, es decir, que no sea un peligro para el resto de los usuarios de la vía, incluidos peatones".

Junto a esto, recuerda que "no debemos abandonar el vehículo en ningún momento", además de que, "el tiempo de parada debe ser menor de 2 minutos". Eso sí, no debemos olvidarnos de que "poner los cuatro intermitentes, poner el warning no nos libra de la multa", eso significa que debes cumplir, sí o sí, los tres puntos anteriores.

Por otro lado, respecto a las sanciones por no apagar el motor, no habla de una nueva multa: "Es de 100 € según la ley de tráfico, tanto en doble fila, como cuando estamos estacionados, como cuando estamos aparcados", nos cuenta, un apunte que debemos tener muy en cuenta a la hora de realizar estas paradas, que a veces resultan frecuentes.