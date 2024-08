El detalle en el bañador que puede llegar a salvar la vida de un niño en caso de peligro

Con la llegada del verano y sus consecuentes altas temperaturas, es el momento de irse de vacaciones. Son muchas las personas que suelen elegir un destino de playa para tratar de refrescarse y pasar el menor calor posible. Esta se llena rápidamente de gente y se convierte en el lugar de descanso y disfrute para la mayoría de familias y amigos.

Las primeras incluyen a los niños, quienes se lo pasan en grande. Es con ellos con los que hay que tener un mayor cuidado, pues muchos no saben nadar del todo bien y el mar puede ponerles en apuros. Aquí entra en juego un elemento que muchas veces pasa totalmente desapercibido, pero que tiene una gran importancia: el bañador.





El color, el detalle más importante

Has leído bien. El bañador puede salvar la vida de una persona en cuestión de minutos. Así nos lo han descubierto las redes sociales una vez más, concretamente, el agente de emergenciasSAMU, Miguel Assal. Ha sido a través de un vídeo publicado en su Instagram, donde es bastante conocido por subir contenido relacionado con la salud educativa.

En el podemos verle con dos bañadores iguales en la mano, aunque se diferencian por el color. Uno es rojo y otro es azul. Hasta aquí todo bien. Pero, ¿qué intenta decirnos con ellos? Basta con ver cómo los sumerge en el agua a la vez, donde simula que esta se está moviendo para tratar de mostrar que el rojo se sigue viendo mientras que el azul no.





Después pone el mismo ejemplo con sus tres hijos. Estos están nadando en la piscina, aunque solo se diferencia con claridad al que lleva puesto un bañador en tono amarillo fosforito. A raíz de esto, el agente de emergencias ha señalado la importancia de llevar siempre un bañador de un color que resalte. De esta manera y en caso de peligro, se nos verá con más facilidad.

¿Cada cuánto se debe lavar el bañador?

Parece que cuando nos vamos de vacaciones también nos suele importar que nuestros trajes de baño muestren un buen aspecto. Es aquí donde surge el siguiente dilema: ¿cada cuánto hay que lavarlos? Un usuario de Tik Tok ha dado la clave para saber qué hacer. En su publicación comienza advirtiendo que no tiene nada que ver que estos se sumergan en el agua, pues se siguen ensuciando.





De la misma manera, asegura que estas personas serán las mismas a las que no les importa mancharlo con su propio pis pensando que este no deja rastro. Es por ello por lo que explica que "hay hongos y bacterias a los que les va fenomenal las prendas mojadas y con humedad, y luego te pueden producir algún tipo de irritación o afección". ¿La solución? Lavarlos una vez a la semana, aunque no está de más darles un pequeño agua cada día que se usen.