Lo más probable es que ya estés pensando en tus vacaciones de verano y eso significa, con total certeza, que ya cuentas los días para sacar tus bañadores del armario y dejarlos sobre la cama. Al final, estas prendas de baño son un 'must' cada año cuando llega esta época. Nos vamos de vacaciones, nos alejamos de la rutina y con total probabilidad has elegido un destino de playa para desconectar durante unas semanas y volver al trabajo con las pilas cargadas.

¿A quién no le gusta salir de casa, pasar el día en la playa y volver a última hora con esa sensación de arena y sal? No obstante, siempre llega un problema. O más bien un dilema, ya que hay muchos que no saben cada cuánto tiempo deben lavar sus prendas de baño. Hay quienes lo hacen cada día, otros optan por hacerlo después de cada baño. Sin embargo, parece ser que hay personas que no lo hacen en todo el verano. ¿Cuánto es, por lo tanto, lo recomendable?

El elemento de la lavadora que no solemos limpiar: se acumula mucha suciedad y puede aparecer moho Estos son los dos sencillos pasos que debes realizar para hacer una limpieza a fondo de este electrodoméstico Redacción DigitalMadrid 20 ago 2023 - 17:04





Un farmacéutico desvela cada cuánto tiempo debes lavar tu bañador este verano: "Hongos y bacterias"

Se hace llamar 'Farmacéutico Fernández', en TikTok bajo el usuario @farmaceuticofernandez y es precisamente un farmacéutico que utiliza las redes sociales para divulgar sobre medicina y fármacos. Lo hace de forma saludable y divertida, y ayuda a sus millones de seguidores entre Instagram y TikTok a entender ciertas cosas sobre su salud y cuidarse de forma responsable.

En esta ocasión ha hablado, precisamente, de este asunto. "¿Cada cuánto hay que lavar un bañador? Porque yo sé de alguno que dice: "A ver, si yo lo he usado para la piscina y la playa, y eso es agua, y el agua no mancha, así que de lavarlo nada, no hace falta"", ha comenzado diciendo en este vídeo.

A continuación, agrega que seguro que "son los mismos que solo hacen pis cuando van al agua y claro, su pis no mancha, eso no es una guarrada. A ver, es que en la piscina el cloro ya desinfecta y en la playa con la sal pocas bacterias van a quedar...". Una premisa que rápidamente ha desmentido: "De eso nada".





El farmacéutico explica que "hay hongos y bacterias a los que les va fenomenal las prendas mojadas y con humedad, y luego te pueden producir algún tipo de irritación o de infección". Agrega también que, según los fabricantes de bañadores y bikinis, "se reduce mucho su vida útil si después de cada uso no los enjuagas". Así las cosas, y en épocas de playa, el farmacéutico explica que es necesario lavarlos, una vez a la semana.

Cada día, sin embargo, es necesario aclararlos con agua fría y dejarlos secar antes de volver a usarlos de nuevo.





Así es Álvaro Fernández, el farmacéutico que desmonta bulos en TikTok

Álvaro Fernández es un joven de 33 años que trabaja en Farmacia Cloud de Alcalá de Henares. Su manera de exponer los argumentos para destapar ciertos bulos y su forma de expresión ha provocado que muchos de sus videos hayan alcanzado la impresionante cifra de 13 millones de likes.

Su aventura en TikTok comenzó con una pequeña parodia de esa típica situación que podemos experimentar todos en el trabajo. Una persona va a la farmacia de guardia que tenga al lado a comprar compresas y tampones para su pareja porque esta tiene la regla. Este chico no tiene mucho conocimiento sobre qué productos tienen que adquirir. “En el vídeo, el chico al final se lo llevaba todo porque no entiende nada de los diferentes tipos de estos productos femeninos”, comentó el sanitario hace algunos años en una entrevista.

Uno de los grandes atractivos que posee este ‘tiktoker’ es el mero hecho de que ayuda a la gente. Ejerce una labor social que no estamos acostumbrados a apreciar en plataformas como esta y ese gran apoyo que desde un principio recibió, fue toda una sorpresa por el alcance que había logrado nada más dar comienzo a su gran aventura.