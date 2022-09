David Muñoz: No me siento el mejor chef del mundo, pero tengo el mejor equipo

"No me siento el mejor chef del mundo, pero sí creo que tengo el mejor equipo del mundo", ha afirmado David Muñoz (DiverXO) tras revalidar por segundo año consecutivo el título de Mejor Chef del Mundo en la gala The Best Chef Awards celebrada este lunes en Madrid.

Ha admitido estar "un poco abrumado" por todo lo que le ha dado su profesión esta noche, ya que además de volver a coronar el listado de los 100 mejores cocineros del mundo según una votación de 350 cocineros y expertos del sector, ha ganado los galardones de The Best Chef -elegido por sus colegas de profesión- y The Best Chef City Gourmet.

"Es maravilloso, y además en mi ciudad, ha sido increíble y difícil de procesar", ha añadido en una rueda de prensa posterior a la gala, celebrada en el Ayuntamiento madrileño.

Muñoz considera que son los frutos de "un trabajo increíble no sólo a nivel gastronómico, sino también de gestión", lo que traduce en una empresa "capaz de conseguir retos mayores a nivel culinario y humanístico, algo muy necesario y en lo que estamos apostando mucho", ha dicho en referencia a su equipo, al que ha hecho subir al escenario para compartir esta noche de éxito.

Estos premios le llegan con la agenda llena de proyectos: el traslado en 2024 del único tres estrellas Michelin de Madrid, DiverXO, a un bosque en la urbanización de lujo La Finca en Pozuelo para ser "el mejor restaurante del mundo", el de StreetXO a un local más amplio en la capital, y la apertura de este modelo en Dubai.

A ello se añaden su servicio de comida a domicilio GoXO y la reciente apertura de RabioXO, un concepto en el que plasma su internacional versión de todo tipo de pasta.

Preguntado por la proliferación de listados en el ámbito gastronómico -DiverXO está este año en el quinto puesto en The World's 50 Best Restaurants- ha opinado que "han conseguido conectar a cocineros de todo el mundo, a gente apasionada por la gastronomía, a periodistas, a gente que viaja por comer, y eso es estupendo".

También ha defendido que su ciudad, Madrid, está "mejor que nunca" en el ámbito gastronómico porque "hay restaurantes para todo el mundo", proliferan los negocios de hostelería, se mantienen los centenarios y los clásicos y la "cultura culinaria de la población ha crecido".

También se ha confesado "abrumado" Andoni Luis Aduriz (Mugaritz, Guipúzcoa) en el puesto 5 de este Top Cien de cocineros y ganador del premio The Best Chef Science por su labor de investigación y creatividad en colaboración con expertos de otras disciplinas.

"Miro alrededor y no veo más que talento extraordinario y gente maravillosa. Tener la oportunidad de ser reconocido entre tanto talento es abrumador, sólo tengo palabras de agradecimiento", ha reconocido.

Joan Roca, el único que antes de David Muñoz logró el título de Mejor Cocinero del Mundo en dos ocasiones (2017 y 2018) y en 2022 se encuentra en el tercer puesto ha dicho que se siente cómodo con ese número porque en El Celler de Can Roca, con tres estrellas Michelin y tres Soles Repol, trabaja con sus dos hermanos Josep y Jordi.

"Es bonito ver que seguimos aquí y tenemos ganas de seguir muchos años más, tenemos un equipo maravilloso, ¡larga vida a El Celler de Can Roca!, ha manifestado.