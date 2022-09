El curioso sitio donde un hombre encuentra el piercing de nariz que perdió hace cinco años

Parece mentira, pero esta surrealista historia ha ocurrido y es real como la vida misma. Todo ha tenido lugar en Cincinnati, en Estados Unidos, y el relato no puede ser más impresionante. El hombre que lo ha sufrido se llama Joey Lynkins, un amante de los piercings y de todas las perforaciones corporales. Tanto que, evidentemente, él quiso hacerse unos cuantos en todo su cuerpo.

Uno que se hizo y que ahora ha salido a relucir, es el de la nariz, que dejó de tener hace cinco años. Y es que lo perdió, pero ahí quedo la cosa...hasta ahora. Todo comenzó hace unas semanas, cuando Joey empezó a toser fuertemente por las mañanas y a sentir como que algo le estaba oprimiendo y bloqueando la respiración.

Cuenta que, de hecho, empezó a dolerle la espalda de lo mucho que estaba tosiendo y que, poco a poco, empezó a sentir que no podía respirar. Una sensación que obligó a sus familiares a llevarlo directamente al hospital de urgencias, pensando que algo grave en las vías respiratorias le estaba pasando.

Cuando llegó, empezó la historia más surrealista de su vida. Los médicos quisieron revisarle y decidieron hacerle una radiografía donde, sin saberlo, encontrarían lo que le estaba causando ese dolor. Eso sí, no tenía nada que ver con una enfermedad. Y es que en su pulmón izquierdo se encontraba un piercing que llegó a usar en su nariz hace unos cinco años y que perdió de una forma inesperada.

"El doctor llegó, me enseñó la radiografía y me dijo '¿esto te suena?', y yo estaba en plan 'esto tiene que ser una broma, ¡he estado buscando el piercing durante años! Nunca me esperé que estuviera ahí' comentaba para el medio Odditycentral.

Y es que no esperaba que algo que había perdido hace cinco años, en realidad, estuviera en su propio cuerpo, y mucho menos que se hubiera perdido en una inhalación. Lo peor de todo, era el daño que podía haberle causado.

Operado de urgencia

Aunque parezca mentira, no era nada, pero nada bueno, que un piercing estuviera metido en su pulmón. "Estaba envuelto en un tejido de cicatrices, por lo que parecía que no iba a irse a ningun a parte" comentaba tranquilo Joey, aunque, en ese momento, los doctores decidieron operarle de urgencia.

En ese momento decidieron meterle en quirófano para poder quitarle el piercing que le oprimía los pulmones, una operación que resultó ser todo un éxito y que, afortunadamente, ha hecho que toda esta historia haya sido solo un susto para Joey.