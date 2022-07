¿Cuáles son los primeros síntomas de la hepatitis que pueden pasar desapercibidos?

La hepatitis se produce por la inflamación del hígado. Esta enfermedad puede remitir (desaparecer) de forma espontánea o evolucionar a una fibrosis, cirrosis o, en el peor de los casos, a cáncer de hígado. Además, muchas personas padecen esta enfermedad, pero no lo saben porque no conocen los síntomas. La causa más común son los virus de la hepatitis, pero también puede deberse a otras infecciones, el consumo de sustancia tóxicas o por enfermedades autoinmunes.

Es por esto que cada 28 de julio es el Día Mundial contra la Hepatitis. Este día fue declarado en 2008 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de concienciar sobre este tipo de dolencias víricas y poner en marcha iniciativas a escala mundial para ayudar a contener la enfermedad y poder reducir su mortalidad.

Existen 5 cepas principales de esta enfermedad: A, B, C, D y E. Siendo las variantes B y C, según los datos proporcionados por la OMS en 2020, las causantes de mayor número de muertes al año por hepatitis (1,4 millones). Por cierto, mientras que las hepatitis A y E se contraen por consumir agua o alimentos contaminados. Las variantes B, C y D se producen por entrar en contacto con sustancias corporales infectadas.

Según la OMS, 325 millones de personas sufren hepatitis vírica B y C -y al año mueren, por culpa del tipo B, 900.000 personas-. Pero, lo verdaderamente alarmante es que, del total de infectados de hepatitis B, solo el 10 por ciento saben que la sufren, mientras que solo el 19 por ciento de los infectados saben que tienen hepatitis C. Es por ello, que la OMS invita a extender el acceso a pruebas y tratamiento. Pues, un diagnóstico temprano puede evitar que descubramos la enfermedad cuando esta ya no tenga remedio. Pues no dejar a nadie atrás es uno de los objetivos de la Salud Pública al 2030. Además, la OMS tiene como objetivo principal proteger a los niños. Pues todos los recién nacidos deberían ser vacunados contra la hepatitis B nada más nacer y recibir otras dos dosis adicionales, como mínimo, con el paso de los años.

Síntomas

En el caso de dolencias agudas se pueden manifestar síntomas como la ictericia (color amarillo en la piel y en los ojos), orina de color oscuro, fatiga intensa, náuseas, vómitos y dolor en el abdomen. Pero, en el caso de las hepatitis A y B hay síntomas que pueden manifestarse y que no nos demos cuenta, como la fatiga, las náuseas, el dolor o malestar en el abdomen, color oscuro en la orina cuando vamos al baño, la pérdida del apetito y que la piel se vuelva de color amarillo.