El consejo que nunca te habían dado, y funciona, para limpiar el rallador de queso

El rallador de cocina es un utensilio que habitualmente todos tenemos en casa. En muchos casos es considerado un elemento fundamental en la cocina que nos permite rallar desde queso hasta verduras. No obstante, su superficie llena de perforaciones cortantes a veces nos puede dificultar limpiarlo sin que queden restos de alimentos adheridos al mismo. Hay quienes tienen dos ralladores en su cocina: uno para alimentos dulces y otro para los salados. Una idea eficaz pero que podría llegar a ser considerada inviable.

Muchas veces la mejor opción podría ser utilizar una esponja o un estropajo. Un método sencillo y rápido pero que no va a hacer más que destrozarlo debido a sus preformaciones metálicas.

Otra alternativa es la de introducirlo en el lavavajillas, aunque en este caso no siempre queda libre de los restos. Por ejemplo, será efectivo para retirar la grasa después de rallar mantequilla pero no podrá eliminar por completo todos los restos de alimentos. También hay quienes recomiendan utilizar un cepillo de dientes para limpiarlo. Por ese motivo, te ofrecemos algunos trucos para que puedas retirarlos sin dañar su superficie.

El truco definitivo para limpiar tu rallador

Los ralladores de cocina terminan acumulando muchos restos, ya sea de queso o de otros alimentos, que muchas veces hace que nos preguntemos cómo limpiarlo sin dañarlo. Si ni el agua caliente ni un estropajo son capaces de dejarlo completamente limpio, una buena opción es el de utilizar un alimento que todos tenemos en casa y se trata nada más y nada menos de una patata.

Para limpiarlo no tendrás más que utilizar una patata cruda pelada y deslizarla sobre la superficie rugosa del rallador. Una vez que lo hayas hecho deberás lavarlo de inmediato. La pulpa y el propio jugo de la patata cruda será capaz de ablandar los restos y los arrastrará fácilmente para facilitar su retirada.

No es el único truco que puedes utilizar para retirar los alimentos adheridos al rallador. También puedes intentar rallar un trozo de pan duro, que será capaz de eliminar los restos. Al igual que con la patata, un simple pedazo de pan duro podrá ayudarte a limpiar tu rallador de cocinar. Una de las ventajas de utilizar pan duro no es solo que te permitirá eliminar los restos de alimentos sino que también hará desaparecer los olores del mismo.

Recuerda que, en cualquier caso, siempre deberás enjuagarlo con agua para retirarlos por completo.

Cuando hayas utilizado estos productos, y tras introducirlo bajo el agua, tan solo tendrás que secarlo correctamente. De esta forma conseguirás que tu rallador brille de nuevo y esté completamente listo para su próximo uso. Recuerda que cualquiera de los trucos que utilices para hacerlo no será completamente efectivo si no lo secas o no lo guardas correctamente.