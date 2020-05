Imitar cerdos o comer ortigas: así son los concursos más surrealistas del mundo

Lanzamientos de boina, de bígaros, de ordenadores portátiles, de llevar a cuestas a la esposa, de bebés llorones… Para todos los gustos y a lo largo de todo el planeta puedes encontrar asombrosos concursos con miles de seguidores. Aquí repasamos algunos de los más llamativos.

Los escoceses son muy de tirarlo todo, y por eso han hecho de ello un deporte. Lanzan todo tipo de objetos, como el ‘cáber’, un tronco parecido a un poste telefónico, el lanzamiento de fardo, donde lo que se lanza es un saco de paja, o el lanzamiento de ‘haggis’, un embutido típico de Escocia, elaborado a base de corazón, pulmones e hígado de oveja.

No hace falta irnos tan lejos, ya que en nuestro país también tenemos curiosos concursos de lanzamiento, como el que tiene lugar desde 2012 en la localidad alicantina de Elche, pionero en este tipo de concursos que se ha extendido a otras localidades. Allí se celebra el Concurso Internacional Pulmón de Oro que combina el lanzamiento de hueso de dátil y oliva. ¿Quién gana? Pues el que escupa más lejos los huesos.

Si quieres participar en el Major League Eating, solo debes tener más de 18 años y engullir tanta comida como puedas en un tiempo determinado. Algunos récords son: 68 perritos calientes o 47 trozos de pizza en 10 minutos, 49 dónuts glaseados en 8 minutos o 3,8 kilos de judías en salsa en 2 minutos y 47 segundos.

Son infinitos los campeonatos de comida alrededor del mundo, siendo especialmente conocidos los de EEUU, que posteriormente se han trasladado al resto del mundo. El 4 de julio en Brooklyn tiene lugar el más prestigioso y popular concurso de comida de EEUU, el Nathan's Hot Dog Eating Contest…y a comer perritos calientes sin parar.

