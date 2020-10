Si quieres reducir tu recibo de agua, no olvides esto

Teletrabajo, cuarentenas, toques de queda, pasamos más tiempo en casa, por lo que gastamos más luz, ... y agua al usar más nuestros electrodomésticos. ¿Eres de los que lava a mano los platos antes de introducirlos en el lavavajillas? ¿Qué programa seleccionas en la lavadora cuando quieres lavar un par de conjuntos de deporte? A pesar de que cada vez somos más conscientes de la importancia de cuidar el planeta y fomentar un consumo sostenible de los recursos a nuestra disposición, seguimos pasando por alto algunos puntos esenciales. Toma nota de estas recomendaciones de Beko para ahorrar el máximo de agua posible con tus electrodomésticos:

COMPRA MEJOR ELECTRODOMÉSTICOS A+++

Si tienes que comprar algún electrodoméstico, no pierdas de vista los que tengan etiquetado energético A+++. Esta clasificación es la más eficiente en consumo de agua y energía. Dentro de la clasificación A+++, podemos encontrar electrodomésticos más eficientes si dicha etiqueta va acompañada de entre un -10% y un -30%, lo que significa que cuanto mayor sea el porcentaje, más eficiente será el electrodoméstico.

MANTENIMIENTO PERIÓDICO

No son buenos momentos para la economía pero a veces vale más prevenir que curar. Por eso es aconsejable realizar un mantenimiento periódico de nuestros electrodomésticos con el fin de que su funcionamiento siga siendo óptimo. En este sentido, la limpieza del filtro del lavavajillas resulta clave para evitar taponamientos y el posterior desborde de agua.

Si el filtro no funciona correctamente, se activa la protección anti-fuga de algunos lavavajillas, lo que impide que el ciclo de lavado finalice correctamente. Como consecuencia, hay que limpiar el filtro y el conducto de agua, y repetir posteriormente el ciclo de lavado.

PLATOS, DIRECTO AL LAVAVAJILLAS

Enjuagarlos antes de meterlos en el lavavajillas implica un consumo medio de 47 litros de agua. Casi todos los lavavajillas a día de hoy ofrecen diferentes programas y soluciones de limpieza para evitar que el usuario consuma agua y detergente de manera innecesaria.

Para evitar lavar a mano previamente, bastaría con quitar con la servilleta o un cubierto los restos de comida de la vajilla y situar ordenadamente cada olla, plato o cubierto. Además, y dependiendo del grado de suciedad de la vajilla, se puede elegir un lavado intensivo.

CARGA DE ROPA PARA CADA LAVADO

Adecúa la carga de ropa al programa de lavado. La colada no solo debe realizarse en función del grado de suciedad de la ropa o su color, también se debe prestar atención al nivel máximo de carga de cada tipo de lavado.

Por ejemplo, si sois dos en casa y habéis hecho deporte, puedes poner a lavar las dos camisetas, el par de calcetines y los dos pantalones, y utilizar programas cortos. Al no tener un nivel de suciedad elevado, la ropa solo necesita eliminar el sudor.

Por el contrario, si nuestra lavadora tiene una carga máxima de 8Kg, debemos evitar sobrecargar la máquina, ya que, si no, el resultado de lavado no será eficiente y las prendas no se lavarán correctamente.