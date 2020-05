Cómo calcular la edad de un perro en años humanos

¿Se considera mayor un perro de 6 años? ¿Y uno de 8? Estas son preguntas para un veterinario pero no son pocas las ocasiones en las que directamente hacemos los cálculos mentales multiplicando, sencillamente, la edad de nuestra mascota por siete. Se nos ha dicho, según recoge la cultura popular, que si nuestra mascota tiene 6 años, multiplicamos esa cifra por siete y nos daría unos 42 años. Una buena edad para que el pequeño yorkshire empiece a tener su propia camada de pequeños cachorros. Seguramente empiece su propia empresa de perros, comience su plan de pensiones e, incluso, se compre un descapotable. Lo que seria el paquete completo de una auténtica crisis de los 40. No obstante, no es que el animal no viva como nosotros, es que en realidad no tiene 42 años.

La clave: el algoritmo neperiano

Según recogía en 2019 un estudio de la Universidad de California, la clave para calcular la edad e un perro radica, en realidad, en el logaritmo neperiano. Se trata de un cálculo matemático para el que solo necesitaríamos la edad de nuestra mascota y acceso a un dispositivo con internet. Eso sí, también nos serviría un dueño con conocimientos matemáticos básicos. En cualquier caso, según recogen los libros de texto, un logaritmo es: el exponente al que hay que elevar una base para obtener el número.

Por ello, el logaritmo de 8, que en base 2 sería 3. 2 elevado a 3, 8. Por contra, si hablamos de logaritmo neperiano quiere decir que la base es siempre “e”, que siempre es 2,71. Por ello, y para calcular la edad de nuestro perro tendríamos que multiplicar el logaritmo neperiano de la edad de tu perro por 16 y a ese resultado sumarle 31. Lo explicamos mejor con un ejemplo:

Si tu perro tiene 10 años, se multiplica el logaritmo neperiano (2,3) por 16, se le suma 31 y resulta 68 años en edad humana. Por ello, solo necesitaríamos acceder a una página web que calcule el logaritmo neperiano de la edad de nuestro perro y hacer el cálculo de manera posterior.

El saber popular sigue siendo importante

Pero por contradictorio que suene, no debemos olvidar que los resultados de los cálculos no están muy alejados de la “cuenta de la vieja” que hacíamos hasta ahora. Luis Saavedra del Río, biólogo perteneciente al Colegio Oficial de Biólogos de Madrid, explicaba en COPE que, al final, el saber popular es muy importante. “En algunas ocasiones puede no estar acertado, pero si durante tantos años se ha utilizado ese sistema de medición, tan malo no será. Si es difícil saber con las personas quien va a vivir más o menos, imaginate con los perros, pero las razas pequeñas, en general, tienden a vivir más que las grandes”, explica.

Audio

Pero, ¿por qué estamos tan empeñados en saber la edad humana de nuestros animales? “Hay una interacción tan profunda entre la mascota y el humano que todo lo que le afecte al animal nos importa”, cuenta el biólogo. “Al igual que las personas, no es que antes vivieran menos años, sino que había condicionantes que provocaban que muriésemos antes. Con los perros pasa algo parecido, con la cantidad de cuidados que tiene actualmente, seguramente vivan más”, concluye.