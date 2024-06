La comida de Asturias que está "más rica" que la fabada y el cachopo: "No te vayas sin probarla"

Asturias es una de las comunidades autónomas más visitadas del norte, debido a muchos motivos. Por ejemplo, su gran cultura local, que hace que lugares como los Lagos de Covadonga sean un sitio de culto para los turistas. O, por ejemplo, pueblos como Llanes son perfectos para pasar unos días, ya sea por vacaciones de Semana Santa o las del verano. Si huyes del calor del centro y sur de España, es una opción que tienes que considerar sí o sí.

Una de las mejores cosas de Asturias es su gastronomía. Y cuando se habla de esto, vienen dos platos a la mente: la fabada y el cachopo, conocidas en España entera. El primero es el plato regional más reconocido, e incluso varios autores colocan a la fabada como una de las diez recetas típicas de la comida española. En el caso del cachopo, muchos le ven relación con otras comidas medianamente parecidas, como el Schnitzel de Austria. Es la favorita de mucha gente.

La fabada, uno de los platos más conocidos de Asturias

Sin embargo, existe el argumento, para varios, de que hay una tercera comida que debería de entrar en ese listado de mejores comidas a degustar en Asturias. En este caso, es uno que encaja bien para cuando el tiempo no acompaña, y que es bastante gustosa por su variedad.

La comida que debes de probar en Asturias: "No hacerlo es un error"

En este caso, se trata de la cuenta de @gemelosviajeros los que hablan de ello, que como su nombre indica, son dos gemelos que suelen subir contenido de viajes. No solo por España, sino por todo el mundo. En concreto, relatan varios de los errores más típicos que ocurren cuando la gente viaja a Asturias, y que es importante apuntarlos para poder disfrutar de nuestra experiencia lo máximo posible.

Precisamente, en el primer error explica su opinión sobre las comidas de Asturias. "Para empezar, sé que la fabada es super famosa. Pero por favor, no te vayas sin probar el pote asturiano. Para mí está incluso más bueno", señala uno de los dos hermanos que graba el reel en las redes sociales.

El pote asturiano es algo que hay que probar si vas a Asturias

El pote asturiano se trata del cocido más tradicional de la cocina asturiana, y no debe de confundirse con la fabada. Aunque también lleva alubias, la diferencia más importante es que el pote usa mucha verdura, sobre todo la berza, y también es frecuente ver patata en este plato, algo que no es tan usual en la fabada.

Los demás errores que no debes de cometer en Asturias: "Que no se te olvide..."

La cuenta de @gemelosviajeros también menciona otros seis consejos que debes de tener en cuenta en caso de que planifiques un viaje a alguna localidad asturiana, y que son muy útiles para ahorrarte algo de dinero o, simplemente, disfrutar más de la experiencia.

"Ni se te ocurra ir sin coche si quieres ver zonas de naturaleza. Pero ojo, ten cuidado con apurar la gasolina. Hay pocos sitios donde echar y te puedes quedar tirado", señalan al respecto de cómo moverse por Asturias. Pero también habla, cómo no, de la comida de nuevo. "En los restaurantes siempre ponen grandes raciones. No te pases que sino no te lo vas a poder acabar todo", añaden.

Por último, se quedan con tres consejos tanto para disfrutar más de Asturias como para ahorrarse un buen dinero: "Si vas en temporada alta que no te importe coger hoteles más alejados. Son mucho más baratos y a veces tienen vistas impresionantes. Además, lleva unos prismáticos para los lugares alejados y, sobre todo, habla con la gente local". Sin duda, habrá que apuntarse esto para una escapada de varios días.