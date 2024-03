Coinciden durante 25 años como vecinos en Barcelona y no dan crédito con el lugar en el que se encuentran

Si vives en una comunidad de vecinos, en un edificio de muchas viviendas, te habrás dado cuenta de que, a veces, convivir con todos ellos puede ser fuente de rencillas y de muchos momentos de gresca. Eso, citando la parte mala, pero podría llegar a ser que también, convivir con distintas personas, te haga hacer grandes amigos e incluso encontrar el amor.

Tanto más puede darse esta situación cuando llevas muchos años en ese edificio y ya te conoces a los vecinos de principio a fin. Y es algo parecido a lo que le ha pasado a Alba, una joven de Barcelona que lleva viviendo en el mismo apartamento desde que es pequeña, desde hace 25 años.

Y esa vivienda la comparte, puerta con puerta, con otro joven, al que conoce desde hace tanto tiempo. Claro, ellos coinciden en el rellano, en el ascensor, e incluso en diferentes lugares del barrio, pero no esperaban coincidir en un sitio inesperado: una aplicación de citas.

No solo eso, sino que él decidió darle "like" a ella, es decir, indicar que le gustaría tener una cita con ella. Al menos así lo ha contado en sus redes sociales: "Ayer mi vecino, el que está literalmente en mi rellano, puerta con puerta, me dio like en Tinder después de casi 25 años viéndonos en la escalera" decía.

Enseguida, sus seguidores le preguntaban si ella le había correspondido o no, a lo que respondió y dijo que no. Muchas personas, además, le preguntaban si no hubiera sido más fácil que él se acercase a la puerta y pedirle salir. Ella, por su parte, llegaba a contestar que es lo que hubiera preferido.

Aunque nos hubiera encantado una buena telenovela, lo cierto es que ella no está interesada en salir con su vecino.

Corta con su novio y se sorprende con lo que había dejado hecho antes de terminar

Y es que una ruptura, y te lo podrán decir miles de psicólogos y psiquiatras, es como pasar por un duelo, porque tienes que asumir de tu vida la pérdida de esa persona. Y como tal, hay muchas fases por las que se atraviesa, desde la decepción hasta la ira pasando por la tristeza. Tanto más, cuando te vas enterando de cosas que esa persona ha hecho a tus espaldas.

Es lo que le pasó a esta chica, que acababa de cortar con su novio y recibió un extraño mensaje. Provenía de un restaurante, y le pedían explicaciones de una reserva que, previamente, había hecho su novio antes de dejarlo. Unos mensajes que ha recogido la cuenta de X (antiguo Twitter) @SoyCamarero:

"Te llamábamos porque tienes una reserva con nosotros hoy a las 13:30. La reserva está asociada a una política de cancelación, por lo que se cargarán 10 euros por persona a la tarjeta que se introdujo en el momento de hacer la reserva si finalmente no acudís" empezaba diciendo el dueño del restaurante.





Es entonces cuando esta chica se enteraba de la reserva y, al ver que le podían cobrar, decidía decir la verdad. "Yo no he hecho ninguna reserva con vosotros, ha sido mi ex. Va liándola. Que se busque otra y me deje en paz. Saludos" respondía.

Sin embargo, el restaurante no quedaba satisfecho y le expresaban su "pésame" por la ruptura, pero que le iban a cobrar igual, esperando que la tarjeta introducida en el momento de hacer la reserva no fuera suya. No sabemos cómo terminó, pero esperamos que ella no tuviera que pagar.

Le nombran presidenta de su comunidad de vecinos en Barcelona y alucina con su primera tarea

Esa figura de autoridad dentro del edificio que, entre otras cosas, siempre "se come marrones".

Es por eso que, en la vida real, no se suele querer que te toque ser presidente. Y si no que se lo digan a Cris, una joven de Barcelona a la que le ha tocado ser la presidenta de su comunidad. Fue a su primera reunión, y alucinó con lo que le tocaba hacer nada más llegar.

Y es que había un problema con los balcones, que tenían que reparar y aprobar entre todos una derrama. Lo que no esperaba es que ella tuviese que aprobarla y, por tanto, su precio, pidiendo un préstamo al banco. Al principio le dijeron que serían 8.000 euros, una cifra que subió hasta los 10.000 euros.





"Dime que no. Entonces, ¿mil por casa? No todo el mundo tiene 1.000 euros en su casa, yo pregunto. Sé que es indiscreto, pero está a punto de darme una crisis de ansiedad" decía Cris con muchísimo humor.

Al final, aprobaron la derrama y, de hecho, se llevó la amistad de sus vecinas, con las que quedó para el próximo día para ir a visitar juntas el tejado.