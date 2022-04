Un cliente se queja de la atención recibida en un bar y el dueño estalla: "Yo tampoco te recomiendo"

Las reseñas que los usuarios dejan a través de internet suelen convertirse, fácilmente, en viral. Sobre todo, porque existen algunas quejas que llaman mucho la atención de los tuiteros o las personas que consultan las opiniones de la gente que ha acudido a un bar que pretenden visitar. Un ejemplo de ello es la crítica que un usuario ha dejado de un restaurante. Ya te adelanto que la respuesta del local ha circulado como la pólvora a través de redes sociales.









"Mala experiencia. Hemos tenido que pedir varias veces la bebida hasta que la han traído, raciones de entrantes que han venido después de perdirlas varias veces casi al final de la comida. Comida desorganizada, a algunos les han traído la comida cuando otros han terminado de comer. Las raciones de paella muy escasas para el precio que tenían, estaba buena pero muy muy escasas las raciones de paella y caras. No lo recomiendo para nada", escribía el comensal en cuestión, que ha puntuado el establecimiento con una estrella.









A continuación puede leerse la contundente respuesta del propietario: "Siento que no te gustara la experiencia. A mí tampoco, mesa para 12, paella para 4 que compartisteis entre 8, con razón las raciones eran pequeñas, se os trató estupendamente, un tinto de verano que se olvidó de segunda bebida, las demás bebidas salieron a su tiempo, de entrantes pediste unas bravas que salieron al momento y en mitad del servicio unas patatas con alioli que salieron después. Total 12 personas 95 euros. ¿Y eso es caro?".









Para concluir aseguraba que "yo tampoco te recomiendo como cliente y no deberías de ir así por la vida, hay que intentar ser mejor persona".









La publicación ha tenido mucha repercusión en redes sociales y algunos de los comentarios de los tuiteros son: "Olé la respuesta", "salen a menos de ocho euros por cabeza, caro dice", "bravo por el propietario. Hay gente que no tendría que comer fuera de su casa. ¡Maleducados!" o "menuda jeta tienen algunos y tremenda paciencia tenéis los que os dedicáis a la hostelería. No está pagado".

La desorbitada cuenta de un bar de Madrid que se ha vuelto viral por el precio de un desayuno con tortilla

Al hilo de esta queja de un comensal y de la respuesta del propietario de un bar que se ha convertido en viral recordamos la noticia que protagonizaba Paz Álvarez, una periodista asturiana, que compartía con sus seguidores su factura en el bar 'La Primera', ubicado en la Gran Vía de Madrid, la zona más céntrica de la capital. “Pincho de tortilla en la barra de La Primera. No pido pan, lo ponen y lo cobran, 2,30 euros”, explicaba en un mensaje de Twitter. Y es que en la hoja puede leerse bien el desglose: un café solo por 2,80; un pincho de tortilla, 4,50 euros; la caña a 4,50 y el pan a 2,30. No obstante, el detalle que llamaba la atención era que algunos cargos no había manera de evitarlos.

“Le digo a la camarera que no he pedido pan, y me dice que el pan es obligatorio. Esto ya me parece que pasa de castaño oscuro #elpanesobligatorio me lo voy a tatuar”, explicaba en el mensaje en redes sociales.