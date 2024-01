Un chico de Argentina no puede irse de vacaciones en familia y alucina por lo que hacen en su ausencia

Las vacaciones se convierten en uno de los momentos del año más esperados. Tras un período de arduo trabajo o al acabar nuestros estudios, llega la meta. Ese momento en el que podemos descansar y desconectar de la rutina diaria.

Y para que ese descanso se disfrute, también es importante la compañía. Irse de vacaciones en grupo tiene múltiples ventajas. No obstante, no siempre se pueden coincidir fechas con amigos o la pareja.

Un joven de Cádiz compra un chándal de segunda mano y se lleva una sorpresa cuando le llega El usuario de Vinted compartió en su cuenta de X los mensajes que intercambió con el propietario de la prenda y este último justifica su error como una equivocación "de su madre" José Manuel Nieto 18 ene 2024 - 06:37

Ante esa circunstancia, hay un usuario en X, anteriormente Twitter, que recogió la solución perfecta y que le plantearon sus padres. Este chico no pudo irse de vacaciones por trabajo, y atento a lo que hizo su familia para tenerle en cuenta pese a su ausencia.

"Toda mi familia se fue de vacaciones y, como yo no pude ir por trabajo, imprimieron una foto mía y la llevaron en un portarretrato", explicó este joven argentino en la publicación.

Prosigue su discurso indicando, con un evidente tono jocoso, que el tema es que con el blanco y negro parece que está muerto.

En la fotografía puede verse que su familia estaba en un lago disfrutando del paisaje (que era muy bonito, por cierto). Sobre la toalla tenían un mate y una lata de paté. Dos de las cosas que más le gustan a este chico. Y, junto a la deliciosa merienda, tenían su foto.

Esta historia se ha convertido en viral. Los datos del mensaje lo demuestran: más de 2 millones de reproducciones, 400 comentarios, cerca de 170.000 'likes' y 4.000 retweets.









Los comentarios del resto de usuarios no se han hecho esperar y, la mayoría de ellos, han seguido la broma del joven. "Descanse en paz. Me quedo con los recuerdos lindos", "¿El paté y las galletitas serían las ofrendas?", "Si hacen esto mientras estás en vida, puedes estar seguro de que aunque mueras, siempre estarás vivo en sus recuerdos" o "Me mata el mate y la galleta con el paté. Vaya homenaje".

Algunos llegaban a dudar de la veracidad de la fotografía. Por eso, el joven se vio obligado a publicar otro mensaje con una instantánea distinta para demostrar que no mentía. "No puedo creer que de verdad pienses que tengo tiempo para editar esto. Aquí te dejo desde otro ángulo", decía.

Más allá de esa aclaración, no cabe duda de que esa familia tiene mucho humor y que son muy originales. No a todos se nos ocurriría 'salvar' la ausencia de un amigo o ser querido en unas vacaciones con una fotografía y con sus alimentos favoritos.





Esta historia se convierte, de este modo, en un ejemplo más de la influencia de las redes sociales y de su capacidad de trasladarnos historias excepcionales que no dejan indiferente a quien las descubre.

Descubre lo que le ocurrió a esta 'fósfora' en plenas vacaciones y también con su familia

Como te hemos contado anteriormente, este joven no pudo disfrutar de sus vacaciones, pero su familia lo recordó de un modo muy especial. Con esa instantánea tan particular.

En 'la hora de los fósforos' de 'Herrera en COPE', esa sección desternillante en la que descubrimos anécdotas de nuestros oyentes, descubrimos cuál era la costumbre de una madre en la playa y que hacía que todos los bañistas se fijasen en ella.

Nos lo contó su hija, María del Mar. Y le explicaba a Carlos Herrera que siempre durante las vacaciones tanto ella como sus seis hermanos pasaban mucha vergüenza. Escucha la historia completa en el siguiente audio. No tiene desperdicio.

Audio





Por último, otra de las anécdotas fue la de Loli, una señora que estrenó en la playa un bikini, pero que, sin darse cuenta, se olvidó la parte de abajo de este y bajó a la playa con la faja puesta. Este detalle provocó las risas de los colaboradores de 'Herrera en COPE'.