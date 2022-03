El cartel que arrasa en redes de un centro de salud y señala un grave problema: nos afecta a todos

Existe un cartel informativo colgado en la puerta de un centro de salud español que ha adquirido, rápidamente, el matiz de viral. En concreto, se trata de un letrero que supuestamente estaría puesto con la intención de solicitar a la población que anule su cita médica en caso de que finalmente no se acuda a consulta. "Ayer faltaron a la consulta 11 pacientes. Si hubieran anulado la cita, usted podría haber sido atendido antes. La sanidad es responsabilidad de todos. Colabora", se puede leer en ese texto. Así ha surgido un intento debate a través de Twitter, que el tuitero que lo publicaba complementaba con las siguientes palabras: "Qué fuerte y real".

No obstante, no todos creen que sea ni tan fuerte ni tan real. Hay algunos mensajes que demuestran que hay personas en desacuerdo. Sobre todo, aquellos que aseguran que las citas que se dan no son para tanto tiempo vista, que puede que uno ya haya dejado de tener ese problema de salud o que le sea imposible acudir. "Me dieron turno a fin de noviembre para el 10 de marzo, clínica privada. El día anterior me mandan recordatorio por SMS, no podía ir. Respondo el mensaje diciendo que necesito reprogramar el turno y nada, llame y nada. Ni cancelar el turno es fácil", se queja una de esas personas que se han sumado al hilo.









En esta línea se manifestó otro tuitero: "Les dieron cita en 2017 y en 2022 ya no se acordaban que tenían cita" o "Ayer llamé 11 veces. Si hubieran cogido el teléfono, hubiera podido anular la cita. La sanidad es responsabilidad de todos. Colabora". De hecho, hay quien se ha molestado en realizar un análisis mucho más profundo de la situación: "El propio sistema debe protegerse de esos desajustes. No le puedes decir a NADIE que si X hubiese anulado tú podías entrar antes, se deberían dar citas con más margen y que cada quien entrase cuando le tocase. Un mejor sistema, buenas pensiones, calidad de vida general. La solución a la precariedad del sistema de salud es multar simbólicamente a la gente porque el sistema de citas funciona mal y no hay personal para trabajar de forma eficiente. Si me llegan a multar la última vez que no cancelé una cita con el psicólogo, porque mejorada, sistemas de prevención más amplios, absorción del tejido médico privado y su disposición pública, más efectivos en primaria y verías como este problema se reduce. Muchos pacientes son personas mayores desatendidas que no saben cancelar la cita o que acuden mucho".

La realidad tras este cartel: es de marzo de 2020

No obstante, y aunque este problema pueda existir en algunos centros de salud españoles, el cartel no es actual. Fue publicada el 3 de marzo de 2020 Juan Manuel Iglesias, alcalde de Puebla de Obando, un pequeño municipio de Badajoz.





El líder del consistorio colgó esta imagen en su muro de Facebook para concienciar a sus vecinos de la importancia de anular una cita en caso de no poder acudir: "Por favor, si hacemos un uso responsable del servicio de consultas no tendríamos citas para 3 o 4 días, rogamos por el buen uso del servicio si no van a asistir a consulta médica, se anule para que otro paciente la use".

El alcalde extremeño ha confirmado que este cartel es de la fecha anteriormente mencionada, cuando España se encontraba a escasos 11 días de decretar el confinamiento y el estado de alarma. Iglesias confirmó que lo colgaron para "dar un toque de atención".

"Queríamos crear conciencia para que la gente anulara la consulta si no podía ir en beneficio de otros enfermos, que no podía coger cita esos días y tenían que esperar. Esto perjudicaba a la gente que lo necesitaba y no podía acudir. Tuvo un efecto corrector muy positivo", ha indicado.

