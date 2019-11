Carmen Lomana critica el fichaje de su hermano por Vox y su entrada en el Congreso: “Es de risa”

La colaboradora de medios de comunicación y socialité, Carmen Lomana, ha criticado este lunes a su hermano, Rafa Lomana, que fichó por Vox a principios de este año y que ya ha conseguido escaño en el Congreso de los Diputados. Rafa Lomana fue uno de los candidatos que será, como los otros 51, miembro de la Cámara Baja tras las elecciones del pasado 10 de noviembre.

Lo ha hecho Carmen Lomana en Espejo Público, donde la presentadora, Susanna Griso, le preguntaba: “A tu hermano no lo conocía nadie y el empujoncito se lo diste tú”. La socialité no se cortaba un pelo a la hora de responder: “Yo le presenté a Basile en una cena y siempre he procurado ayudarle. Cuando quiso entrar en Sierra Nevada hablé con el director entonces”, recordaba la colaboradora, invitada este lunes al programa de Antena 3.

Griso vuelve a preguntarle “si se arrepiente de todo ello”, y Lomana vuelve a mantener: “No me arrepiento, lo que me duele en el alma es como se ha portado. El hacer bien a alguien no es motivo de arrepentirse”. “Rafael lo ha tenido todo en la vida, podía haber estudiado, podía haber hecho una carrera... Era el niño adorado de todo, pero eso es lo de menos”, explicaba Lomana.

Concretamente, y sobre el papel de su hermano en el partido de Santiago Abascal, Lomana apunta: “A mi me asombra, porque puede llegar a presidente del Gobierno”. “¿Cómo alguien que lo único que puede ser, es un buen deportista, está cobrando 5.000 euros en el Congreso?”, se pregunta Lomana que se cuestiona que “tengan como mínimo una buena formación”. “No me digas que no es un chollo meterse en política”, “es de risa”, concluye.