Los choques culturales son una evidencia. Y, alguna vez que otra, genera historias muy particulares. Las redes sociales nos permiten descubrir algunas de ellas. Es el caso de un camionero español. Trabaja en Estados Unidos y ha relatado a través de TikTok como es por dentro un motel de carretera en este país. Ojo, que ya te adelanto que la historia no tiene desperdicio.

"Bienvenidos a Florida. ¿Queréis ver cómo es un motel de carretera aquí en los United?", decía el transportista, que explicaba que el motel, valga la redundancia, es lo más barato que había encontrado.

Decía que "a simple vista ni tan mal, pero luego ya te vas fijando en detalles y la cosa cambia. ¿Cuánta gente no habrá sido descuartizada en esa bañera?". Además, aseguraba a sus seguidores que se encontró una esquina sospechosa en la habitación. "Si me pongo a mirar por ahí, eso no quiero saber ni lo que es".

No obstante, pese a todo este relato, indicaba que para pasar una noche no está tan mal. Los comentarios son muy variados y todos los usuarios coinciden en que, a la vista de las imágenes, la sensación que les produce el lugar no es precisamente buena. "Da la sensación de que he visto ese tipo de hotel en mil movies", "¿Es posible que esas habitaciones hayan salido en alguna película?", "Suerte, un abrazo" o "volvemos al lío americano", son algunos de esos mensajes que pueden leerse de diferentes usuarios tras visualizar el vídeo de este camionero español.

En este caso, los objetos se depositan junto al cubo de la basura en el exterior de cada casa. Otra historia particular es la que protagonizaba una española que vive en Estados Unidos. En este caso, narraba lo que se encontró en la basura de un barrio de Florida.En este caso,





Y con lo primero que se han encontrado han 'flipado', tal y como relata en su cuenta de TikTok, nurycalvosn. Se trata de un coche que parece de época de color negro y marrón y con llamativos faros amarillos. Dada la envergadura y calidad del 'residuo', dudan de que realmente esté allí disponible para el primero que se lo quiera llevar. "No pueden haber tirado esto", se niega a creer Nurycalvo mientras su marido le insiste en que si está allí es porque lo han tirado. "Está aquí al lado de los cubos de basura, tiene las llaves puestas y la puerta no abre". "Que no me lo creo", insiste ella. "A lo mejor está estropeado y el dueño no lo quiere arreglar".

"Más loco que esto no hay nada", zanjan lanzando una pregunta a sus seguidores "¿vosotros creéis que lo han tirado?".

Tras 'alucinar' con el coche continúan su paseo por la calle comprobando la cantidad de objetos en buen estado que sus dueños han tirado. Por ejemplo, unos bolos, un remolque para llevar niños en perfecto estado, una casita de muñecas totalmente equipada, un espejo de madera, un robot aspiradora, varias televisiones, una bicicleta con sus cascos, maletas, una impresora que funciona y hasta una enorme canasta de baloncesto.

Por último, también hablaban de muchos residuos clásicos "que nunca fallan" en estas batidas. Es el caso de un frigorífico gris side by side, de dos puertas y de gran tamaño, una barbacoa -mejor que la que tienen ellos-, según comentan y una aspiradora.