Irse de viaje es emocionante y a la vez es todo un reto. A todos nos gusta salir de nuestra zona de confort, pasar unos días fuera de casa, desconectar de nuestro día a día y, simplemente, reconectar con nuestros mismos. Seamos sinceros, viajar es un placer para todos.

Ahora bien, lo que sí es innegable es que hacerlo supone crear un puzzle desde cero. Hay que elegir un destino, lugares que visitar, transporte, itinerario, hay que saber dónde comer y lo último, pero no lo menos importante, saber dónde alojarnos.

Y es que este último factor es determinante a la hora de viajar, porque lo cierto es que nadie quiere dejar su casa para alojarse en un lugar incómodo, sucio, mal comunicado o simplemente que sea un sitio en el que ni siquiera estamos cómodos. Todo ello, por supuesto, teniendo en cuenta el precio, más si queremos viajar de forma asequible.

Pese a ello, hay miles de hoteles en todo el mundo cuyas comodidades no resaltan en absoluto, pero sí llaman la atención por el precio. Y eso es lo que ha hecho este joven británico, @georgeredfern25 en TikTok, quien se ha alojado en uno de los hoteles peor valorados de Reino Unido para dejar una reseña positiva. La única regla, asegura, "no puedo mentir". Se trata del hotel 'The Assheton Arms'.





Un británico duerme en el hotel peor valorado del país y esto es lo que le pasa al abrir la cama

El hotel tiene una nota global de 1,5 sobre 5 y acumula miles de reseñas negativas, ya sea por su servicio, comodidades o incluso limpieza. Pese a ello, este británico quiso ser el primero en poner una reseña favorable pero sin mentir.

"Al registrarme, el hombre de la recepción fue muy amable y me dirigió a mi habitación. Eso es una estrella", asegura en primer lugar. Seguidamente, al entrar en el cuarto, también hace una valoración de las vistas: "Cuando entré, pensé "wow, qué buena vista de Tesco"", aseguró, mostrando el supermercado frente a la ventana.

El siguiente paso fue inspeccionar las sábanas "con una luz ultravioleta para ver cualquier mancha". No obstante, no pudo encontrar nada: "Eso es una estrella". La televisión también pasó por este test y, para su sorpresa, no funcionaba: "El hotel me está ayudando a reducir el tiempo que paso frente a la pantalla para dormir mejor. Otra estrella", asegura el joven.

En último lugar, hace referencia a un radiador enchufable, al que faltaban varias ruedas. "Decidí sacarlo a caminar, lo que me dio entretenimiento durante la noche. Cinco estrellas", concluyó el británico.





Un grupo de españoles va a París y no da crédito a lo que se ve desde su habitación

Viajar con un presupuesto muy bajo puede tener sus pros y sus contras. Unos contras que pueden minimizarse si no le prestamos cierta atención a algunos asuntos, como puede ser el estado del hotel o incluso las vistas, por ejemplo, si con eso podemos ahorrar algo de dinero.

Y esto es lo que le ocurrió hace unos meses a un grupo de jóvenes de Málaga, que a través de TikTok y bajo el nombre de @faniii_24 en esta red social, una de las protagonistas publicó la sorpresa que se llevaron al ver las vistas que tenían desde su habitación de hotel en París.





En el vídeo se aprecian las vistas desde su habitación de hotel. "Sube la persiana", dice el joven que graba el vídeo, a la par que sus compañeras miran a desde la ventana. "17 euros la noche", asegura él.





Las vistas, desde luego, no son las que cualquiera espera ver desde una habitación de hotel. Se trata del HotelF1 París Porte de Châtillon y desde ahí puede verse una enorme explanada con cientos de lápidas.

En pocas palabras, estaban junto a un enorme cementerio, pero la sensación que da es que están incluso dentro. Ellos, sin embargo, se lo tomaron con humor y no pudieron evitar echarse al reír al ver el escenario con el que tendrían que levantarse los próximos días de su viaje en la capital francesa.