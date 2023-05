Bendodo dice sobre Baltar que los políticos tienen errores porque no son de "otro planeta"

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha señalado este lunes que los políticos cometen fallos como cualquiera porque "no somos, ni mucho menos, de otro planeta", una respuesta que ha dado al ser preguntado por el caso del presidente del PP de Ourense y de la Diputación, Manuel Baltar, que fue doblemente multado, en un mismo domingo, por exceso de velocidad.

En Carballo (A Coruña), municipio en el que Bendodo junto al líder de los populares gallegos, Alfonso Rueda, ha apoyado al candidato a la Alcaldía de este partido, Rubén Lorenzo, ha invitado a los periodistas que le preguntaban al respecto de esta cuestión a no olvidar "que somos igual de humanos que ustedes".

Si bien ha admitido este dirigente que como servidores públicos han de actuar "con más cuidado, por decirlo de alguna manera", pues se enfrentan al "escrutinio diario" de los medios de comunicación y de los ciudadanos, Bendodo ha ahondado en que "los políticos somos el reflejo de la sociedad, cometemos los mismos errores que cometen los ciudadanos".

"Esa es la realidad", ha observado, y ha zanjado que, como el resto de la gente, "tenemos nuestros aciertos y nuestros errores".

En el caso de Rueda, su contestación ha sido que no ha hablado con Baltar, por la apretada agenda con la que ha iniciado la semana, y por tanto no sabe si esa doble infracción "es así, si no es así" y tampoco "las circunstancias".