El aviso de la nutricionista Boticaria García a los que desayunan leche desnatada: "Ahora sabemos que..."

El desayuno es la comida más importante del día. Esto lo han asegurado siempre nuestras mamás y abuelas. También incontables expertos nacionales e internacionales. Más allá de eso, (y creencia popular o no, lo cierto es que muchos ciudadanos se lo toman al pie de la letra y desayunan lo más fuerte posible. Seguramente lo primero que hagas poco después de despertarte sea tomarte un café. Ya sea solo, largo o con leche, el café suele ser la opción favorita de muchos ciudadanos.

Si eres de los que opta por tomarlo con leche, la pregunta es: ¿entera, desnatada o semidesnatada? No solo te lanzamos esta cuestión a ti, sino que es más que probable que incluso tú te hayas preguntado en más de una ocasión. Probablemente, no sepas qué opción es la más adecuada para tu salud. Pero no te preocupes. A esta premisa ha respondido recientemente la doctora en Farmacia y nutricionista Boticaria García, quien ha ganado especial repercusión a través de sus redes sociales y sus apariciones en distintos medios de comunicación.

¿Leche desnatada, entera o semidesnatada? Boticaria García explica cuál es la mejor opción

A través de su cuenta de Instagram @boticariagarcia, la nutricionista desgrana cuáles son las grandes diferencias entre las tres variantes de leche que se comercializan. "Tradicionalmente, los lácteos enteros se han considerado la opción menos saludable porque tienen grasas saturadas, pero ahora sabemos que no todas las grasas saturadas son iguales", explica la experta al inicio del vídeo.

A continuación, sin embargo, matiza que las grasas saturadas de la leche "no son tan malas como se pensaba". En el vídeo, Boticaria García hace una representación de una conversación entre dos personas, donde esta segunda asegura: "He leído la etiqueta y la leche entera tiene más calorías que la leche desnatada. Entonces, digo yo, que será mejor la desnatada".

Una premisa a la que responde la experta, asegurando que "a las calorías hay que ponerlas en su contexto". Así las cosas, afirma: "Para empezar, esta grasa de los lácteos tiene un efecto saciante que perdemos con los lácteos desnatados". En otras palabras, al saciarnos menos con la leche desnatada, es posible que comamos algo más de cualquier otro alimento.





"Eso, y que hay que tener en cuenta que el sabor de la leche desnatada es menos sabroso y hay personas que al final le echan azúcar o la acompañan de otros alimentos con más sabor para compensar. Por ejemplo, el clásico café con leche desnatada para mojar una porra", explica. Es decir, no es lo mismo tomarse un café con leche desnatada que tomarse tres o cuatro. "Si tomamos mucha leche desnatada, podríamos estar tomando tantas kilocalorías como si tomamos menos leche entera", asegura.

Finalmente, Boticaria García agrega que en nutrición "nada es blanco o negro" y con respecto al consumo de la leche todo va a depender "del objetivo que tenga la persona con la dieta, del resto de alimentos que tome a lo largo del día".





