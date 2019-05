Aumentan los casos de sarampión en Europa

La organización Mundial de la Salud ha alertado de un aumento sin precedentes de los casos de sarampión en los países europeos. En España la situación está controlada y responde a los casos habituales de cada año según el Instituto Carlos III. Pero los datos de la OMS demuestran que solo en los dos primeros meses de 2019 se han notificado 34.300 casos de sarampión en 42 países de la Región Europea. Incluso se han registrado trece muertes relacionadas con el sarampión en Albania, Rumanía y Ucrania.

En España ahora mismo hay varias comunidades manejando sus casos de sarampión. En los últimos cinco meses, se han registrado 86 casos, en Cataluña y Madrid ha habido 21 casos respectivamente, 15 en Castilla la Mancha, en Valencia 11 y en el País Vasco 7 entre otras. Son datos del Centro Nacional de epidemiología del Instituto Carlos III, que publica cada semana. La doctora Pepa Masa Calles es epidemióloga de esta entidad: “Estamos en una situación estable, parecida a años anteriores, tenemos muchas importaciones porque tenemos mucho sarampión en países de nuestro alrededor”.

Los casos de sarampión en España en su mayoría son importados

Esa es la clave. Los casos de sarampión en España en su mayoría son importados: “Desde hace ya varios años en España tenemos casos importados que pueden generar brotes más o menos grandes dependiendo de la inmunidad de la población a la que llegan estas personas”, explica la doctora Masa. Insisten desde el Carlos III que no se puede levantar la voz de alarma, sobre todo porque hay un protocolo de actuación siempre que se detecta uno de esos casos como recuerda la doctora: “Se trabaja mucho para que no haya transmisión; aparece un caso, se identifica y los servicios autonómicos de vigilancia y control vacunan a todos los contactos de ese caso primario para evitar la transmisión. Los servicios de salud trabajan mucho en ese sentido y por eso los brotes se controlan”.

Los países europeos más afectados son Ucrania, Serbia, Israel pero también Francia o Italia todos con más de 2000 casos confirmados. ¿Por qué sucede este repunte alarmante?. La doctora Masa explica que “ uno de ellos es la calidad de llos servicios sanitarios y también la confianza de la población en las vacunas. Hay países que se deteriora la confianza de la población en las autoridades sanitarias y es una causa inmediata de caída de coberturas y es una causa de caída de la inmunidad. El sarampión necesita tener una inmunidad muy fuerte para no transmitirse, es muy fácil que cuando bajen las coberturas aparezcan brotes e incluso epidemias muy fuertes”.

En nuestra mano está la prevención, y la vacunación es, según los expertos, la única manera de protegerse de una de las enfermedades más contagiosas y que aunque no se publique mucho causa entre una y dos muertes cada mil casos. Por eso, en esta época de viajar al extranjero, las familias al completo deben protegerse. No son solo casos en menores, sino que la mayoría de los casos importados son adultos que han viajado y se han contagiado. La doctora Masa recomienda que niños, adolescentes y adultos que vayan a viajar por Europa revisen sus cartillas de vacunación y si es necesario con su médico de cabecera vean si necesitan algún recuerdo de esta vacuna.

Las altas tasas de marginalidad, la falta de cobertura sanitaria en países castigados por la crisis económica, e incluso la guerra en Ucrania dispara los casos. También lo hacen el movimiento antivacuna que ha proliferado en muchos países europeos. En españa la tasa de vacunación es del 97% como recuerda la pediatra Lucía Galán, más conocida en redes como @luciamipediatra: “esto les protege a los que están vacunados y a los que no, por esta inmunidad de grupo. Es una vacuna financiada por el sistemas de salud, se pone la primera dosis a los doce meses de vida y la segunda a los tres o cuatro años”.

La doctora Galán recuerda que es importante revisar la cartilla de vacunación de los niños pero también de los padres: “Para los padres es importante saber que si no han pasado el sarampión son susceptible de padecerlo, la vacuna llega a España en 1978, con lo cual todos los adultos nacidos antes de ese año probablemente si no han pasado la enfermedad, no estarán vacunados. Conviene si vamos a viajar revisarlo”. Si recibes dos veces la vacuna no pasa nada, dice la doctora, y si te quedas más tranquilo un análisis puede detectar si estás inmunizado porque se detectan los anticuerpos.

La primera manera de saber sobre lo que debemos hacer con las vacunas es preguntarle al médico de atención primaria o al pediatra. Pero Lucía Galán recuerda que “cuando tenemos previsto un viaje conviene pedir una cita en el Centro de Vacunación Internacional y explicar cuáles son nuestros planes, ellos nos asesorarán para viajar protegidos”.