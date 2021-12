El increíble anuncio de un piso en Madrid que deja de piedra a las redes: "¿Es legal?"

La compraventa de viviendas ha aumentado considerablemente en los últimos meses en España y cada vez son más personas las que se animan a comprar una vivienda. Para poder hacerlo, los compradores no solo recurren a las típicas inmobiliarias, sino que además optan por ver sus opciones en distintos portales web, donde muchos propietarios deciden poner sus viviendas a la venta.

No es la primera vez que algunos de estos anuncios, sin embargo, genera una gran repercusión y no precisamente para bien. En muchas ocasiones, las condiciones, los precios o incluso las características de los mismos son surrealistas y los compradores o usuarios de las aplicaciones optan por compartir su indignación. Esta vez se trata de un pequeño loft en el barrio de Malasaña, en la ciudad de Madrid, que está a la venta por 49.300 euros. A priori, se trata de un precio muy asequible, pero mirando la letra pequeña, nos podemos dar cuenta de que no todo es lo que parece.

EFE/Biel Aliño





El loft de Malasaña que ha despertado la polémica

El anuncio en cuestión muestra un pequeño piso donde se aprecia una cocina y un sencillo armario. En este sentido, además, el anuncio asegura que el piso se vende completamente amueblado, pero si observamos las fotografías del mismo podemos ver, tan solo, un armario y una pequeña cocina con fregadero, estantería y algunos armarios.

EFE/ Fernando Alvarado



No obstante, no ha sido esto lo que ha despertado la polémica, sino el cuarto de baño... que al parecer es compartido entre ocho viviendas. "Se trata de una sola estancia tipo loft, de unos 13 metros cuadrados que no dispone de cuarto de baño ni aseo", recoge el anuncio. "Hay un baño compartido entre las ocho viviendas que hay en la misma planta".

En este sentido, y en las características básicas de la vivienda, consta que el loft está conformado por unos 13 metros cuadrados construidos, dos habitaciones y un baño, el cual es a compartir, en un edificio construido en el año 1905. El anuncio, no obstante, ya se ha borrado del portal web.





"¿Pero esto es legal? ¿Se puede alquilar un piso sin baño y compartido entre ocho sin que sea un hostal?", preguntaba un usuario de Twitter, que no podía esconder su sorpresa.

¿Pero esto es legal? ¿Se puede alquilar un piso sin baño y compartido entre ocho sin que sea un hostal? — Toni Marco™ ? (@Toni_Marco) November 30, 2021





Otros, sin embargo, han optado por tirar de humor para hablar del anuncio. "Dime tú si dos habitaciones en 13 metros cuadrados no es aprovechar el espacio", decía otro usuario. "Claro, y ya transformas una habitación en baño y lo tienes apañado. Hay que ver, cómo le gusta quejarse a la gente", le respondía otro.

Claro, y ya trasformas una habitación en baño y lo tienes to apañado.

Hay que ver, cómo le gusta quejarse a la gente ???????? — Raquel (@KellySweetSmile) December 1, 2021