¿Sin aire acondicionado en casa? Los trucos que necesitas para hacer frente al calor y por muy poco dinero

Nos encontramos a mediados de mayo y el calor, poco a poco, empieza a pasar factura. Salir a la calle en horas clave puede ser un infierno. Por eso, optamos por quedarnos en casa o estar en un lugar fresco. No obstante, si no cuentas con aire acondicionado en tu hogar esto puede convertirse en un problema. El calor puede provocar síntomas como sed intensa, cefalea, vértigo, irritabilidad, cansancio, hipotensión e incluso hiperventilación. Para no llegar a ese extremo, existen algunos trucos para tener una temperatura agradable en casa sin necesidad del aire acondicionado. Atento:

Primero. Usa toldos, persianas y cortinas. Con estos sistemas se pueden rebajar ligeramente las temperaturas en casa pero ojo... es importante que los toldos, cortinas y persianas sean de materiales y tejidos ligeros y que no tengan un color demasiado oscuros. También es posible ventilar la casa abriendo la ventana durante 10 minutos aproximadamente a primera hora de la mañana, cuando el aire es más fresco.

Como mencionábamos, los colores claros son mejores para combatir el calor. De hecho, no es casualidad que los pueblos de Extremadura y Andalucía tengan sus fachadas en colores como el blanco. Además, las paredes encaladas reflejan el calor por eso los colores claros facilitan que la temperatura de cualquier hogar que se precie sea más liviana.









Existe otro aparato que puede convertirse en tu gran aliado en los próximos meses y que consume mucho menos que el aire acondicionado: el ventilador. Es más sencillo y al removerse el aire se enfría un poco y proporciona una sensación de entre tres y cuatro grados menos. Si tienes menos, puedes colocarlos por diferentes rincones del hogar. ¡No echarás de menos el aire acondicionado!

Más trucos. Las corrientes de viento. Si abres las ventanas de un modo determinado, harás que el aire circule también de un modo distinto y que no haya más calor dentro de casa que fuera.

La hidratación... ¡fundamental!

Beber mucha agua es algo fundamental para combatir los días en los que los termómetros se encuentran más elevados. La hidratación también puede producirse con las hojas de menta, que dan sensación de frescor inmediato. O el pepino o la sandía, que también refrescan y son muy saludables. Mojarse, además, se convierte en otra solución. En solamente 10 segundos bajo agua bien fría en las muñecas, la temperatura corporal baja un poco y conseguimos una sensación de frescor que permanece hasta una hora.









Y, por último, te aconsejamos que utilices los electrodomésticos imprescindibles. La utilización cotidiana de la televisión, lavavajillas o el horno, desprenden durante su uso mucho calor. Por eso la solución para estar más frescos es mantenerse hidratados durante su utilización.

Así que ya sabes. Repasamos estas recomendaciones que te hemos dado para luchar contra el calor excesivo: hidrátate, crea corrientes de viento en casa, utiliza ventiladores, opta por tejidos suaves, ligeros y por colores claros y emplea persianas, toldos y cortinas. Esto te permitirá paliar los sofocos, los malos ratos por las altas temperaturas y ahorrar también un dinero si no tienes aire acondicionado en tu hogar.