Sorteo extraordinario de la ONCE: 11 millones de euros en Collado Villalba

Un acertante de la localidad madrileña de Collado Villalba ha ganado 11 millones de euros en el Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE celebrado hoy, que también ha repartido otros siete premios de un millón de euros.

Los boletos premiados con el millón de euros han sido despachados en Ciudad Real, Algodonales (Cádiz), Huelva, A Guarda (Pontevedra), Osuna (Sevilla) y Móstoles y Pinto (Madrid).

El vendedor de la ONCE José Hernández Varases es quien ha llevado la suerte a Collado Villalba (Madrid), localidad que se encuentra confinada por la covid-19.

Uff qué emoción y qué alegría más grande, ha dicho José que, además del número premiado, ha repartido otros 9 cupones premiados con 20.000 euros cada uno. En octubre cumplí seis años en la ONCE y es el premio más grande que he dado, dijo muy emocionado. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer: 11 millones, así, uno detrás de otro.