¿Cuáles son las provincias más premiadas con la Lotería del Niño?

Una vez pasado el Sorteo de la Lotería de Navidad, son muchos los que fijan la vista en el Sorteo de El Niño. Tan solo seis días después de dar comienzo al nuevo año y apenas dos semanas más tarde del celebrado el 22 de diciembre, la Lotería de El Niño vuelve a llenar de ilusión muchos hogares y los más afortunados, se hacen con un pequeño pellizco de dinero cada 6 de enero.

Aunque la cantidad de dinero que se reparte es notablemente menor que en el Sorteo de Navidad, es sabido que hay más opciones de que te toque El Niño. La clave para comprender ese incremento en las opciones de que obtengamos algún premio en la Lotería del Niño se encuentra en los reintegros.

¿Hasta qué hora se puede comprar Lotería del Niño en 2023? Después del éxtasis por la llegada de la Lotería de Navidad, las esperanzas ahora recaen en la Lotería del Niño Redacción DigitalMadrid 02 ene 2023 - 11:04

En el sorteo de Reyes, uno de cada tres décimos tiene premio. En Navidad, 14.008 números de 100.000 resultan premiados, mientras que en el sorteo de El Niño cuenta con 37.812 números de entre 100.000 que tienen premio. Así, se triplica la cantidad de premios, ya que se destina más dinero a los reintegros. Por ello, más participantes dibujarán una sonrisa en sus rostros. La cantidad es menor, aunque la probabilidad es mayor.

El Sorteo comienza el 6 de enero a las 12:00 y hasta las 10:00 de la mañana de ese mismo día se pueden comprar décimos. No obstante, no se recomienda esperar hasta el último momento, ya que los puntos de venta oficiales podrían tomar la decisión de no abrir sus establecimientos ese día, ya que en España se trata de un día festivo. Por ello, es conveniente llamar al punto de venta antes de ir para comprobar si abrirá sus puertas ese día o no



Localizador de décimos de la Lotería del Niño



¿Dónde se vende tu décimo favorito de la lotería del Niño?





Las provincias más y menos agraciadas en la Lotería de El Niño

Este sorteo lleva celebrándose desde el año 1908 y, desde entonces, ha llegado a casi todos los rincones de nuestro país. En concreto, ha caído en más de 130 municipios, aunque el azar ha querido que se reparta de forma desigual por España. La ciudad donde más veces ha tocado el Sorteo del Niño es Madrid, con un total de 43 ocasiones. El segundo puesto lo ocupa Barcelona con 38, mientras que el top 3 lo completa Bilbao, donde ha caído 18 veces.

Por el contrario, hay varias provincias en las que nunca ha llegado la suerte con este sorteo. Se trata de Melilla, Cáceres, Huesca y Guadalajara, donde no ha caído nunca. El pasado año, en el sorteo de 2022, el primer premio fue a parar, íntegramente, a Logroño, ¿dónde caerá la suerte el 6 de enero de 2023? Apenas quedan unos días para descubrirlo.





Buscador de premios Lotería del Niño



Buscador de premios Lotería del Niño