El número 32.615, tercer premio del Niño

32615, tercer premio de la Lotería del Niño 2026

Madrid - Publicado el 06 ene 2026, 12:28

El tercer premio del sorteo extraordinario de la lotería del Niño, celebrado este martes.

Dotado con 250.000 euros por serie (25.000 euros al décimo), ha recaído en el número 32.615.