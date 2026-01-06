COPE
Lotería del Niño
Lotería del Niño

El número 32.615, tercer premio del Niño

Dotado con 250.000 euros por serie (25.000 euros al décimo)

32615, tercer premio de la Lotería del Niño 2026

32615, tercer premio de la Lotería del Niño 2026

Redacción digital

Madrid - Publicado el

1 min lectura

 El tercer premio del sorteo extraordinario de la lotería del Niño, celebrado este martes.

Dotado con 250.000 euros por serie (25.000 euros al décimo), ha recaído en el número 32.615.

