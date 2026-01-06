El número 32.615, tercer premio del Niño
Dotado con 250.000 euros por serie (25.000 euros al décimo)
Madrid
1 min lectura
El tercer premio del sorteo extraordinario de la lotería del Niño, celebrado este martes.
Dotado con 250.000 euros por serie (25.000 euros al décimo), ha recaído en el número 32.615.
