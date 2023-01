¿Cuántas veces ha tocado la Lotería de El Niño en Doña Manolita?

El comienzo del nuevo año supone la cuenta atrás para uno de los sorteos de Lotería más populares. El día 6 de enero se celebra el Sorteo de El Niño, el segundo más conocido por detrás de la Lotería de Navidad. Si pensamos en premios, sin duda la administración más famosa es Doña Manolita.

Su fama se debe a que lleva repartiendo premios, los dotados con más cantidad de dinero como el Gordo del 22 de diciembre o el primer premio del Sorteo de El Niño (sin pasar por alto los premios de los sorteos normales de cada sábado), sin parar en su más de un siglo de existencia.

Enlos 118 años de historia de la más que castiza administración madrileña ha repartido casi un centenar de premios Gordos de Navidad. En 2017 batió el récord de premios repartidos en una administración a lo largo del año. Y en 2019 fue agraciada tanto en el Sorteo Extraordinario de Navidad -Gordo, segundo, tercero, un cuarto y un quinto premio-, como en el Sorteo de El Niño. En 2020, repartió 10 millones de euros, entre los premios estuvo también El Gordo. En 2021, volvía a repartir alegría a aquellos que compraran en la administración ubicada en la Calle del Carmen y en 2022, la suerte hacía que desde Doña Manolita hubieran vendido un cuarto premio y tres quintos.





¿Cuántas veces ha tocado el primer premio de El Niño en Doña Manolita?

Cuando una administración vende tantos números, como es el caso de Doña Manolita en Madrid o La Bruixa D’Or en Cataluña, es más fácil que la fortuna ande rondando por los alrededores.

No hay que mirar muy atrás, el 6 de enero de 2020, el Primer Premio del Sorteo de El Niño se había vendido en Madrid, ¿dónde? En la administración de Doña Manolita y en La Famosa, administración de Torrejón de Ardoz. Claro, que el que caiga en Doña Manolita es caer en toda España porque a la famosa administración viene gente de todas partes, incluso de fuera de nuestro país, para comprar algún que otro décimo.

No podemos pasar por alto que Madrid es la provincia en la que más veces ha caído el primer premio del sorteo del día de Reyes: 44 veces; Barcelona es la segunda en el ranking al ser agraciada con ese primer premio de El Niño en 40 ocasiones; Bilbao, Valencia, Sevilla y Palma de Mallorca son de las más agraciadas, pero ya en menor proporción. No siempre ha sido así, ha habido años como 2018, en el que Doña Manolita no repartió ni un solo euro en el sorteo del día de Reyes Magos.

Manuela de Pablo, toda una emprendedora

Manuela de Pablo había nacido en 1879, con 25 años (en 1904) y junto a sus hermanas decidió abrir la Administración de Lotería en la calle de San Bernardo. Una Administración que pronto adquirió fama porque comenzó a repartir premios, sobre todo entre los estudiantes de la Universidad Central de Madrid, situada en el céntrico barrio.

Poco a poco la fama fue extendiéndose por toda la capital, hasta convertirse, con los años, en todo un mito. Al ir ganando notoriedad, doña Manolita decidió trasladarse a la Puerta del Sol, con un segundo local en Gran Vía. En ambas localizaciones han permanecido hasta que en 2011 sus herederos trasladaron la Administración a la calle del Carmen.





