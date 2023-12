Una mujer de 71 años y su lotera de Madrid acaban en el juzgado por el Gordo de la Lotería de Navidad

¿Cuántas veces has comprado un décimo o una rifa y te has olvidado de mirar si te ha tocado? Ganar la lotería es un suceso con el que la mayoría solo puede soñar. Millones de personas juegan a diario, aunque hacerse con un gran premio es un escenario muy poco probable. Sin embargo, existen todo tipo de historias increíbles sobre los ganadores. A veces, la suerte juega malas pasadas y ganar uno de los botes más grandes del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad provoca serios quebraderos de cabeza y más de un disgusto a algunos como a esta mujer y a su loteracon el Gordo.





El próximo 22 de diciembre algunos afortunados podrán ver cambiar su suerte si sus décimos y participaciones de lotería coinciden con los números que el azar guarda en los famosos bombos del Teatro Real de Madrid. El anecdotario es diverso. Los agraciados no encuentran el billete; lo han metido en la lavadora dentro de una prenda de ropa y se ha convertido en pedacitos de papeles descoloridos; lo han hecho pedazos y arrojado a la basura... También olvidan mirar si les ha tocado, con el riesgo de perder el dinero, e, incluso, acaba rompiendo familias.

El Gordo de la Lotería de Navidad

¿Quién no tiene hoy un décimo de la Lotería de Navidad en la cartera?, ¿quién no habrá dicho estos días a sus amigos o familiares que tiene una corazonada o quién no estará removiendo Roma con Santiago para hacerse in extremis con el décimo que soñó la noche anterior? Muchas personas recorren muchas administraciones buscando el número premiado que les haga más llevadera la vida en lo económico. Para otros, realmente supone materializar su esperanza en un papel llamado décimo, y hasta hay quienes creen que los números significan cosas o las provocan.





El sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2023 reparte 2.590 millones de euros en premios entre los 185 millones de décimos emitidos, es decir, 185 series de 100.000 billetes, dividido cada uno en 10 décimos. En total, el 22 de diciembre del 2023 se reparten premios a más de 26 millones de décimos. El premio del Gordo es de cuatro millones de euros a la serie, lo que equivale a 400.000 por décimo o 20.000 por cada euro jugado. El segundo premio es de 1.250.000 euros por serie, 125.000 por décimo o 6.250 por euro jugado. Hace unos años eran otros premios y esta mujer estuvo a punto de no cobrarlo.

Una mujer de 71 años y su lotera de Madrid

De esas tragedias que ocurren en ocasiones con el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, una de las más increíbles ocurrió en 1981. Una mujer estaba viendo la televisión en el momento en el que estaban señalando que todo el mundo la estaba buscando por lo ocurrido horas antes en el Teatro Real. Esta anciana de 71 años había ganado el Gordo, pero sólo había cobrado la pedrea. Ella acudió a la administración de Felipa, en la calle Narváez 56, sin saber que tenía el número agraciado. ¿Fue un despiste, o la lotera lo hizo a propósito?





La dueña de la administración reveló que fue la actitud de la señora, indiferente e impropia de un ganador del sorteo extraordinario, le hizo presuponer que su número no era el agraciado. Por lo tanto, al ver que el número acababa en 3, directamente pensó en la pedrea. Tras ver la televisión, la mujer se personó en la comisaría de Policía en Estrella.

Allí le esperaba Felipa, quien reconoció a la ganadora del primer premio de la Lotería de Navidad y admitió que había cometido un fallo al darle 5.500 pesetas en lugar de los cuatro millones. Pero esta confesión no fue suficiente. Ambas mujeres tuvieron que verse las caras en el Juzgado para recomponer la historia, pero, finalmente, la historia tuvo un final feliz. Se confirmó que la anciana era la legítima ganadora del Gordo y, como tal, cobró su premio.

