¿Por qué la Lotería de Navidad debería de terminar en 42?

Un jueves a la hora de comer, la Tierra es inesperadamente demolida para poder construir una nueva autopista hiperespacial. Así reza la reseña de la "Guía del autoestopista galáctico" del escritor inglés Douglas Adams (1952 - 2001). El libro, la colección en sí, es un despropósito divertido desde el momento en que se define a sí misma como una "trilogía de 5 libros", pero que esconde entre sus páginas una verdadera crítica social abordando de lado multitud de temas filosóficos y existenciales. En un momento determinado, los personajes se embarcan en diferentes aventuras y llegan a descubrir la que es la respuesta universal, el número 42.

¿Por qué, entonces, debería el Gordo de la Lotería de Navidad de este año terminar en 42? La respuesta puede ser tan simple como intrigante: ¿Por qué no?

Desde que Adams revelara que eligió el número 42 de manera arbitraria mientras observaba su jardín, este número se ha convertido en una especie de ícono cultural. En la cultura nerd, especialmente, se le atribuyen propiedades matemáticas fascinantes, como ser la suma de las tres primeras potencias impares de dos o ser un número "Catalán", escaso y especial, y que solo catorce números que lo cumplen son inferiores a los mil millones. Fanáticos de este número casi sagrado lo buscan insistentemente en distintas loterías alrededor del mundo.

El fenómeno ha crecido tanto que incluso Facebook llegó a tener un emoticono dedicado al número 42, retirado en diciembre de 2012. Google también se sumó al misticismo al devolver este número automáticamente cuando se le pregunta sobre el sentido de la vida y el universo. Puedes comprobarlo tú mismo en este video:





La elección de un número de lotería sigue siendo un acto de azar, al igual que la elección del número 42 como respuesta universal por parte de su autor. Sin embargo, ¿por qué no considerar la posibilidad de que el Gordo de este año termine en 42 y añadir un toque de magia y humor a la tradición navideña? Para empezar es una terminación que, hasta ahora, no ha resultado nunca agraciada. Puedes comprobar esta, y otras curiosidades sobre las números agraciados (o no), en la siguiente noticia sobre las terminaciones del Gordo más repetidas.

Si estás buscando tu número de la suerte para el Sorteo de Navidad de 2023, puedes utilizar el buscador de COPE, donde podrás localizar todas las administraciones que ofrecen tu décimo soñado. Además, si quieres comprobar si tu décimo ha sido premiado, puedes hacerlo desde la página de resultados.

Para mayor oficialidad, puedes acceder directamente a la web de SELAE (Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A) utilizando el localizador de décimos o el comprobador de premios.

En definitiva, el misterio del número 42 puede agregar un toque de diversión y expectación al sorteo de la Lotería de Navidad. ¿Te atreverás a apostar por este número y dejar que la magia de la casualidad determine tu destino? ¡Buena suerte!





Si quieres encontrar un número de lotería para el Sorteo de Navidad de 2023, puedes usar el buscador de COPE desde este enlace:

Buscador de premios Lotería de Navidad



Buscador de premios Lotería de Navidad





¿Dónde se vende tu décimo favorito de la lotería de Navidad?

En COPE ya tenemos un canal de WhatsApp propio para informarte, entretenerte, contarte la actualidad del deporte y, por supuesto, explicarte todas las claves del día a día de la Iglesia.

Puedes suscribirte haciendo clic aquí: https://whatsapp.com/channel/0029Va7mhzuFy727NNxqlL1u