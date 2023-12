¿Por qué se llama 'gordo' al primer premio de la Lotería de Navidad?

Quizás muchos no sepan por qué el premio más importante de la lotería de Navidad se llama 'Gordo', pero lo que seguro tienen claro es que con ese premio en el bolsillo vivirían con muchas menos preocupaciones. Y es que cada 22 de diciembre, pocos son los que no sueñan con ser los agraciados con el este gran premio, un sueño que ya dura más de un siglo.

Como cada año millones de españoles estarán pendientes el próximo 22 de diciembre del sorteo de la Lotería de Navidad para el que ya se han puesto a la venta180 millones de décimos.

Entre los más de 2.500 millones de euros que se repartirán en premios, se encuentra el popular Gordo de Navidad que reparte 4.000.000 euros a la serie, 400.000 euros a cada décimo.

POR QUÉ SE LLAMA GORDO

A estas alturas pocos no sabrán lo que es el Gordo de Navidad. Aunque parezca lógico que el premio más cuantioso del tradicional sorteo navideño reciba este 'apodo', la respuesta no es tan evidente. Y es que el nombre de 'Gordo' es más antiguo que la propia Lotería Moderna cuando no se repartía tanto dinero.

Para conocer las razones hay que remontarse a finales del siglo XVIII cuando circulaba la caricatura de un pintoresco personaje que entonces promocionaba el sorteo de la Primimtiva. Se llamaba 'El Enano Afortunado', -también conocido como El Fanático por la Lotería- un ser de pequeño tamaño y figura 'gordinflona' ataviado con un gran sombrero y cuya ropa estilo Napoléon estaba plagada de un sinfín bolas con números de la suerte.

Se presupone que este curioso 'duende', utilizado como reclamo publicitario para animar a la gente a comprar décimos para este sorteo, podría guardar relación con personajes similares de la época en culturas como la irlandesa, en las que se les consideraba portadores de buena suerte.

En la publicidad le acompañaban frases como "de alegría y de dinero, este enano afortunado, si le estudias con esmero, te enseñará alborozado, de la fortuna el sendero”. Y es que según rezaba, con su 'varita de virtud' , entregada por una misteriosa bruja, podía adivinar tres de los cinco números de la Lotería Primitiva. "Aunque enano nací, no soy enano, prodigioso en saber de lotería, que el juego para mí no es un arcano, y en cábalas que os dé desde este día, de fijo, como puesto con la mano, el terno (combinación de números) habéis de ver por vida mía".

Su fama fue tal que llegó incluso a dar nombre a un diario que nació en 1851 bajo el nombre de “El Enano” y que en su primer número llegó a incluir un soneto dedicado a los participantes del popular sorteo navideño.

Aunque hoy en día poco conozcamos de él, algunos expertos como el historiador Francisco José Gómez Fernández, autor de la ‘Breve historia de la Navidad', aseguraba que "este personaje fue con toda seguridad el 'culpable' de que naciera el nombre de 'El Gordo' para denominar al primer premio del sorteo, que se celebró por primera vez tal y como lo conocemos hoy en el año 1812", según recoge el diario As.

EL 5, EL REINTEGRO MÁS REPETIDO DEL GORDO

Hay quien le gusta dejar en manos del azar la elección de su décimo. Otros buscan minuciosamente las terminaciones que puedan atraer la buena suerte.

Precisamente una de las más repetidas a lo largo de toda la historia del tradicional sorteo navideño es la 5, que ha resultado premiada hasta en 32 ocasiones. Le siguen el número 4 y el 6, con 27 ocasiones cada uno.

Por el contrario, la terminación menos afortunada en vuelve a ser el número 1 (ocho ocasiones), seguido del 2 (trece ocasiones) y del 9 (un total de 16 ocasiones).

No han obtenido todavía el primer premio los millares 27, 37, 39, 41, 44, 51, 64, del 67 al 70, del 73 al 75, 77, y del 80 al 99, excepto el 86.

Por otro lado, se han repetido en tres ocasiones las cifras finales 297, 457 y 515; y dos veces el 094, 098, 400, 452, 490, 640, 704, 758 y 892.

Las terminaciones de las dos cifras más repetidas han sido la 85, siete veces, la 57, seis veces; la 64, cinco veces; la 65, cinco veces; la 75, cinco veces; la 97, cinco veces.

Por su parte, la terminación 15 se ha repetido cuatro veces; la 95, cuatro veces ; la 58, cuatro veces; la 40, cuatro veces y la 90, cuatro veces.

En cambio, nunca ha terminado el número del primer premio en 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82.













