Sigue la Lotería de Navidad en COPE con María José Navarro y Goyo... ¡y comprueba tu décimo en nuestra web!

El 22 de diciembre vuelve la ilusión. En un año tan difícil como este 2020, marcado por el dolor y la incertidumbre provocados por la pandemia del coronavirus, la Lotería de Navidad regresa como es tradición a las puertas de Nochebuena para despertar sueños. En un sorteo diferente al de las últimas décadas (los niños de San Ildefonso llevarán mascarilla, habrá mamparas y no se contará con público presente), la magia y la fortuna vuelven a estar en un juego en un día especial que evoca nuestros recuerdos de infancia y alimenta la esperanza de ser agraciados con alguno de los premios, por pequeño que sea el 'pellizco'.

Y en un día tan especial, la radio también está presente. Un año más, COPE retransmitirá en directo el sorteo de Lotería de Navidad. Y lo hará con los dos mejores maestros de ceremonias posibles: María José Navarro y Goyo González. Ambos ya están preparados para cantar el Gordo y entrevistar a los nuevos afortunados de la Lotería. En un vídeo exclusivo para COPE.es, María José le da la sorpresa a Goyo al anunciarle que van a retransmitir juntos de nuevo la Lotería. "¿Este año también?", le responde sorprendido Goyo. Pero los dos ya saben de qué van a ir vestidos. "El año pasado me vestí de niño de San Ildefonso y para este martes me puedo vestir como la primera persona que se ha vacunado en Reino Unido. Un homenaje a las vacunas. Además me voy a peinar con la raya, como un futbolista", ha dicho Goyo. María José, más sobria, asegura que irá vestida "de bombo".

COMPRUEBA TU DÉCIMO EN COPE.ES

Las risas y la emoción están aseguradas en una retransmisión que arrancará a las 08.30h. del martes 22 de diciembre y que se extenderá a lo largo de toda la mañana. Y además de escuchar la suerte en COPE... ¡también puedes comprobar si te ha tocado a ti en nuestra web! Bastará que indiques en nuestro comprobador el número del décimo que llevas (de cinco cifras siempre) y le des a la opción "Comprobar número". Si ha sido premiado, podrás saber cuánto dinero has ganado indicando los euros que jugabas (si es un décimo completo, 20 euros). ¡Todo a un solo click!

También podrás usar el comprobador a través de nuestra app, con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil.

En COPE.es, además, podrás encontrar una amplia cobertura con toda la información del sorteo, los números premiados, los mejores vídeos de las celebraciones y las fotografías de la alegría desbordante de los agraciados con un gran premio.

