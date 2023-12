Santiago Segura deja incrédula a una reportera de TVE al contar qué hará si le toca el Gordo: "He pensado..."

Este 22 de diciembre, un año más, gran parte de los españoles han seguido con ilusión el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

De hecho, desde primera hora de la mañana, se congregaban muchos ciudadanos para intentar ver en directo el sorteo. Mientras que para algunos no era la primera vez que asistían al evento, para otros sí. Y esto ha generado mucha ilusión.

Santiago Segura, actor y director, debutó como espectador y no ha querido desaprovechar la oportunidad para decir lo que haría si le toca El Gordo.





Lo primero de todo es que el intérprete de Torrente confesaba en La 1 que jamás había estado en el Teatro Real. También en declaraciones a EFE decía estar "flipado" con la emoción e ilusión con la que el patio de butacas empezaba a celebrar la sucesión de premios.

El actor llegaba al Teatro Real ataviado con un gorro de Papá Noel y decía al ente público que ha traído, además, "un décimo aquí que me han regalado y he pensado que si me toca lo doy a todos los que me escriban por Instagram. Los invito al cine".

Segura se encuentra inmerso en plena campaña de su última película, llamada 'La Navidad en sus manos' y asegura que "está yendo muy bien, está gustando mucho. Crea un buen recuerdo para la gente".

Entre intervención e intervención, el actor también se hacía algún que otro selfie y también con otros compañeros, como José Mota. Este último decía estar "impresionado" con la puesta en escena.

Santiago Segura, por último, también explicaba que no tiene mucha esperanza en que le toque el Gordo. "Bastante afortunado soy con haber llegado a casa a esta edad vivo y trabajando, ¿qué más puedo pedir? Creo que hay que repartir la suerte, yo el trocito de suerte que me ha tocado, lo aprovecho y soy feliz, así que no soy de jugar, pero entiendo que la gente juegue porque hace ilusión cuando toca".

¿Cuál es el secreto mejor guardado de Santiago Segura para adelgazar?

Este actor interviene, con frecuencia, en numerosos medios de comunicación. Hoy ha hablado sobre la ilusión de los españoles ante la jornada que vivimos, con el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

Sin embargo, y más allá de eso, habló en 'El Hormiguero' sobre su secreto mejor guardado de su dieta y que le permite perder peso.





"¿Tu dieta en qué consiste?", preguntaba Motos. Antes de explicarlo, el actor contaba cuál es su situación ahora mismo en cuanto a nivel de salud se refiere: "El otro día me dijeron que los ocho meses de dieta que he hecho porque el páncreas no segregaba suficientes enzimas no han servido de nada. El páncreas sigue igual, tienes que hacerte un TAC. Yo creo que más que delgado estoy enfermo". Además, el actor conocido por su papel de 'Torrente' confesaba estar haciendo deporte para "intentar mantenerse" ahora que ha conseguido perder bastantes kilos.

En este punto, el presentador de 'El Hormiguero' insistía: "Cualquier persona que te vea y ahora diga que quiere tener tu cuerpo, ¿qué le recomiendas?"."Lo del páncreas no", bromeaba el actor, el tiempo que añadía: "Que se cuiden. Que digan, que rico está la comida, pero hay que moverse, hacer mucho ejercicio y cerrar el pico".

"Hay señoras por la calle que me paran y me preguntan, ¿señor Segura cómo lo ha hecho? ¿Cuál es su secreto? Esperan que les digas, tomé una ramita de tal, se lo pone usted debajo del sobaco y adelgaza. Pero le dices, cerrando el pico y haciendo deporte. La gente sabe cómo es", sentenciaba en su paso por el plató de Antena 3.