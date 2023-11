Ernesto Sevilla cuenta la surrealista forma en la que consiguió su primer trabajo: "Era mentira"

Ya es costumbre que, todos los viernes, Alberto Herrera se siente con Jerónimo José Martín y charlen de cine. Hoy hablamos sobre dos estrenos: 'Los juegos del hambre'. Explica el experto que es "una precuela ambientada 60 años antes. Cuenta un poco la historia 'del malo'. Tiene un trasfondo filosófico y hay una historia de amor. Un aliciente es la música". Otro estreno es 'El viejo roble'. "Aquí se coge un tema de gran actualidad. Una ciudad del norte de Inglaterra que se quedó muy empobrecida. Llegan un montón de refugiados sirios y un personaje se encuentra en una especie de buen samaritano", explica Martín en 'Herrera en COPE'.

Más allá de estos dos estrenos, hablamos sobre "La Navidad en sus manos", una película que coprotagoniza Ernesto Sevilla. "Es un film de Joaquín Mazón, todo interfiere con que Papá Noel ha tenido un incidente y alguien tiene que sustituirle, que es el personaje que interpreta Sevilla".





Con el intérprete, charlamos sobre este nuevo proyecto que tiene. "Es una comedia muy navideña. Santiago Segura hace de Papá Noel y yo, que soy el menos indicado, le sustituyo. La preparación del papel ha sido una experiencia para mí, porque no tengo buena relación con los niños. Yo estaba preocupado. Y al final se me dio muy bien", indica. Ahora, dice que no se plantea ser papá. Igual más adelante sí "como el padre de Julio Iglesias".

"Mi amigo dijo que tenía una serie de TV escrita: era mentira"

Ernesto Sevilla ha hablado sobre su primer trabajo que fue "gracias a un amigo que estaba trabajando en Paramount Comedy como realizador. Yo le escribía las promos que él hacía. Gustaron y mi amigo dijo que tenía una serie de televisión escrita. Era mentira. Entonces, yo no sabía como se escribía eso. En el internet de la época me enteré de que había que escribir un piloto y una biblia. Y yo, como buenamente pude, los escribí en 7 días. Y gracias a ese guion me contrataron".

El actor, en su etapa en la Facultad de Bellas Artes, dice que lo pasó muy bien y que ya estaba en Paramount Comedy cuando acabó la carrera. "Estaba de juerga. Ahí estábamos Cimas, Carlos Areces...", afirma. Con todos ellos, tiene un montón de anécdotas e historias. Sin embargo, es cierto que no estaban juntos en el mismo curso.

"¿Y Albacete? ¿Cómo es posible que se haga tanta comedia ahí?", se pregunta Alberto Herrera. Responde el actor que cree "que no había muchas cosas que hacer. Entonces el ingenio se te agudiza para sacarle punta a lo que hay".

