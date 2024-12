¿Qué tendría que pasar para que se suspendiera el sorteo de la Lotería de Navidad?

Estamos a las puertas de un día clave para que los sueños de miles de españoles vuelvan a cumplirse. Y sí, esta ilusión llega de nuevo gracias al Sorteo de Lotería de Navidad, que este próximo 22 de diciembre repartirá 2.590 millones de euros en premios de premios en todo el país, 70 millones más que el año pasado. Y sí, lo cierto es que consideramos esa fecha como el pistoletazo de salida para las fiestas de Navidad. Después de tanto tiempo, este sorteo continúa siendo uno de los momentos más especiales y esperados.

En este 2023, la fecha cae en viernes y será ese día cuando los niños de San Ildefonso canten el 'Gordo' en el Teatro Real. Una melodía que ya empieza a resonar en nuestras cabezas, esperando el ansiado instante en el que den los números agraciados.

De hecho, a pesar de la rutina para esa jornada, estamos pendientes desde cualquier punto del Sorteo Extraordinario de Navidad. Ahora bien, ¿nunca te has planteado o te has puesto en la hipotética situación de que un año, por algún motivo en particular, no se celebrara el sorteo?

¿Qué tendría que pasar para que se suspenda el sorteo de la Lotería de Navidad?

Es posible que recuerdes las Navidades del año 2020, cuando en España estábamos inmersos en la pandemia de covid-19. Y es que, si echamos la vista atrás, no había fútbol, no obras de teatro, no podíamos juntarnos más de varios amigos de distintos grupos de convivencia en una misma mesa. Ahora bien, sí hubo Lotería de Navidad.

Fue a puerta cerrada, tan solo con niños y niñas del Colegio del San Ildefonso y las organizaciones pertinentes encargadas de que todo pudiera salir sobre ruedas. De hecho, históricamente, incluso durante la Guerra Civil, hubo un año en que sí se celebró Lotería de Navidad. Desde 1812, año en el que se celebró por primera vez, nunca se ha dejado de celebrar.

Y es que realmente solo hay un motivo por el que puede suspenderse el sorteo: que uno de los bombos, o cualquiera de los elementos implicados en el sorteo, se rompieran.

El artículo 32 de la Instrucción General de Loterías, recoge: "Si ocurriese rotura o descomposición de algún globo u otro útil de los que se emplean para los sorteos, el Presidente dispondrá que se componga inmediatamente, en caso de ser posible. Si no lo fuese y quedase inutilizada alguna pieza mecánica, se continuará el acto hasta su terminación por los procedimientos manuales más adecuados a juicio de la Junta".

Además, agrega que el aplazamiento acordado "podrá ser ilimitado, permaneciendo las puertas del local abiertas al público todo el tiempo se tarde en resolver las incidencias y dar fin al sorteo. Si el acontecimiento o rotura fuese de tal índole que impidiese la continuación del acto, se dará por suspendido, extendiéndose acta en que conste lo sucedido y la decisión de la Junta".

Finalmente, el artículo concluye: "Esta procurará por todos los medios conservar los documentos y bolas de números y premios ya insaculadas, detallándolas en la citada acta, que se remitirá al Ministerio de Hacienda para que tenga conocimiento del caso y pueda resolver lo conveniente. De la decisión de la Junta se dará conocimiento inmediato a los asistentes al sorteo, y el acuerdo ministerial se publicará en su día en el Boletín Oficial del Estado”.