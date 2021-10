En qué debes invertir tu premio de la Lotería de Navidad

Seguro que cuando has soñado que te toca la lotería ese mismo sueño continúa pensando en qué te lo puedes gastar, en COPE nos adelantamos a ese día y hablamos con el economista de ESCOEM, Álvaro Iáñez, para darte los mejores consejos si te toca un “buen pellizco”.

“Todos hemos soñado con el gordo alguna vez, pero que te toque no quiere decir que te arregle la vida o te quite de trabajar porque si no lo inviertes de forma correcta, es un quebradero de cabeza, de ahí la importancia de planificarse”

Cómo planificar en qué me gasto el premio

Planificar la inversión pasa primero por saber qué conocimientos tenemos sobre la materia y si tenemos un perfil conservador o arriesgado, por eso el primer consejo es “no poner todos los huevos en la misma cesta” y diversificar las inversiones.

Iáñez plantea que hay que auto evaluarse primero con las deudas que tenemos en la actualidad y ser realista a la hora de cancelar ese dinero que tenemos todavía pendiente con bancos.

En el caso de las hipotecas, hay que conocer si estamos acogidos a la deducción por vivienda habitual por lo que no sería recomendable cancelar ese préstamos ya que perderíamos esa rentabilidad fiscal.

El economista de ESCOEM insiste en que “los caprichos se deberían acotar al 10% del dinero líquido que nos quede del premio tras quitar los impuestos”. Aunque depende del sueldo del premiado “si tenemos un sueldo alto, podríamos aumentar ese porcentaje”.

Los riesgos de la inversión

“Mayor rentabilidad, mayor riesgo” es una de las premisas de la contabilidad y por eso siempre hay que conocer bien los negocios o los activos donde se va a invertir ya que “si no tiene experiencia en el sector, no invertir, salvo que estés muy bien asesorado.

Las criptomonedas tienen una gran volatilidad, al igual que su rentabilidad, pero tienen un “riesgo brutal” por lo que no es “un buen vehículo comercial para invertir tu dinero del premio”





¿Dónde se vende tu décimo favorito de la lotería de Navidad?