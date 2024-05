Los secretos del ascenso del filial del Tenerife

Esta mañana del 14 de mayo, a las 9:30 horas, se celebraba en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Laguna la celebración en honor del Tenerife-B tras su reciente ascenso a la Segunda RFEF.

Leandro Cabrera 'Mazinho', entrenador que lleva perteneciendo al filial del CD Tenerife desde julio de 2017, se pasaba esta tarde por la redacción de Deportes COPE Tenerife para hablar sobre su ansiado ascenso de categoría y del futuro deportivo del Tenerife-B.

Triunfo con dedicatoria, Se acurdaba de su padre, al que le lanza un beso al cielo el día del partido tras conseguir la victoria, también de su familia (muy futbolera) a la que le fútbol le ha privado de vivir muchos momentos importantes con ella, “te quita mucho tiempo pero siempre”. Su padre le pedía que su equipo subiera, estaba convencido de que lo lograrían y aunque no fue una promesa, leandro lo consiguió.

Futuro del equipo: “Estaban Jony Vega y el presidente, y en un momento dado estaban hablando de planes de futuro y de posibles fichajes. Hasta que no lo lograra no quería hablar de futuros y en ese momento lo que pensaba era disfrutar del momento con los chicos“.

Organización de la plantilla: “Teníamos que formar una plantilla muy competida que le sirviera al primer equipo llegado un momento. Todos tenían que estar preparados para dar ese salto. Los que se han quedado han dado el nivel. Hemos sido el mejor equipo visitante de España. Hablamos mucho con el equipo y los estados de ánimo y nosotros estamos muy seguros. Un plan muy sólido desde la pre-temporada que veíamos nosotros convertidos en seguridad y regularidad de los jugadores”.

Durante estos años, los equipos de Mazinho, se ha caracterizado por segundas vueltas, cambios con generaciones, lesiones, etc. El míster apuntaba: “Todos estos últimos años hemos vivido muchas cosas que nos pueden pasar durante la competición y hemos aprendido mucho de eso. Las lesiones por ejemplo, nos han respetado a nosotros. No han querido forzar a los jóvenes para competir.” El primer equipo sufrió muchas bajas y el míster tuvo que convocar a muchos jóvenes para cubrir esas bajas fortuitas.

Factor psicológico: “Las dinámicas han sido brutales, el departamento de psicología ha hecho un trabajo fundamental. Todo el equipo, cuerpo físico, analíticos, la gente del entorno nos han dado todas las herramientas para llegar al punto óptimo”.

Subir de categoría es cambiar de realidad: “Todo me ilusiona, nada me asusta, veremos si estamos preparados de verdad.” Ante la pregunta de si ahora muchos de sus jugadores podían vivir del deporte que tanto aman, el entrenador lagunero se sinceraba, “No es fácil, es muy complicado, desde el cuerpo técnico tenemos que acompañarlos en el proceso. Tenemos muchas reuniones individuales con ellos, y un gran apoyo psicológico. Es muy complicado, ningún futbolista es igual y cada uno tiene sus momentos. Uno le indica el camino pero no siempre estamos para dar consejos y hay profesionales en el club que sí se los pueden dar”.

Fichajes locales y retorno de jugadores:” Todo lo que se pueda incorporar que sea canario será clave, a veces buscas un caso concreto y el nivel es el que hay. De lo que hay fuera que pertenece al Tenerife se tendrán en cuenta todo”.

La figura y la importancia del canterano Teto: “ Lo ha demostrado, su rendimiento ha sido bueno. En el futuro veremos a un Teto mejor y cada temporada que pasa va consiguiendo experiencia y será un jugador de futuro para el club”.