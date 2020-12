Pilar Cisneros, sobre la Lotería de Navidad: "Yo siempre busco que mis números acaben en dos"

Pilar Cisneros, codirectora y presentadora de 'La Tarde' de COPE, está también esperando con mucha ilusión que llegue el próximo martes 22 de diciembre para vivir una nueva edición del Sorteo de la Lotería de Navidad. La presentadora de COPE ya tiene todos sus décimos preparados y ha desvelado en Cope.es el número que nunca falta en sus décimos.

"Sobre la Lotería de Navidad. Yo siempre juego el número de COPE, entonces me da igual en que número termine porque siempre confió en que nos va a tocar, si no es este año es el siguiente. Siempre confió. Pero si yo tengo que escoger un número de lotería, aunque pocos más, pero algunos más, me gusta siempre que termine en el número dos. Sí, me gusta el dos como terminación de la Lotería de Navidad", ha explicado la codirectora de 'La Tarde'.

Los últimos detalles en el Teatro Real de Madrid para el Sorteo de la Lotería de Navidad del próximo 22 de diciembre empiezan a ultimarse. Los bombos ya se encuentran en el centro de la capital de España a la espera de que los niños de San Ildefonso empiecen a sacar las primeras bolas, en una de las mañanas más especiales del año en nuestro país y que para muchos es el pistoletazo de salida a las fiestas navideñas.

Este año, el sorteo llenará de alegría a muchos hogares de España, en esta ocasión especialmente por el duro año que nos ha tocado vivir por culpa de la pandemia de la covid-19, que ha cambiado por completo nuestros hábitos de vida y que también para muchos ha supuesto un revés en el ámbito laboral y personal.

Por ello, más que nunca, los niños del Colegio de San Ildefonso cantarán con más fuerza que nunca los principales premio que se reparten, para que el espíritu de la Navidad y de estas fechas esté presente al igual que en otros años. A lo largo de estos días previos, los comunicadores de COPE y TRECE vivirán con nuestros oyentes, lectores y espectadores la magia del Sorteo de Navidad, contando alguna anécdota que han vivido durante este momento tan especial y marcado en rojo en el calendario. Ahora, la suerte está echada y muchos esperan que el próximo 22 de diciembre su vida cambie gracias al Sorteo de la Lotería de Navidad.