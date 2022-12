Los mejores memes del Sorteo de la Lotería de Navidad 2022

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2022 es la mejor forma de acabar el año. Y si además te toca un premio -ya sea el Gordo, el segundo, el tercero, el cuarto o alguno de los quintos-, mejor que mejor. Pero, en el caso de que tus décimos no traigan nada, no te preocupes porque aquí te vamos a alegrar con los memes más graciosos de la Lotería de Navidad. Como todos los años, las redes sociales se llenan de comentarios, burlas y contenidos de lo más divertidos, y este 2022 no iba a ser menos. Para que no tengas que estar buscando uno por uno entre Twitter e Instagram, en cope.es hemos seleccionado los mejores.













Como siempre, los grandes protagonistas suelen ser Hacienda, pero esta vez con el Mundial de Qatar también ha caído alguno, representado por Gavi y Pedri, por ejemplo. Seguro que alguno nos dejaremos por el camino, pero hemos intentado seleccionar también los mejores.





























¿Todavía no sabes si tus décimos están premiados? ¿Qué harías si te tocase un pellizco de la lotería? COPE te da la oportunidad de forma rápida y sencilla a través de nuestro comprobador si eres uno de los agraciados. Desde tu móvil u ordenador, con un solo click, puede conocer si tus décimos han sido premiados y cuánto dinero has ganado. Simplemente tienes que poner el número y la cantidad que has jugado. De forma muy rápida sabrás cuánto dinero has ganado.





