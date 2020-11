El extraño suceso de 2010 en la Lotería de Navidad: los números más altos y más bajos de la historia

Cuando hablamos de Lotería, hablamos de números. La Lotería de Navidad está marcada por los denominados números 'bonitos' y 'feos', que en definitiva no dejan de ser clichés que las propias personas ponemos, ya que en cuestiones del azar no hay unos mejores que otros. Y si no que se lo digan a estos números, que han sido los 'patito feo' de la Lotería, esos números que a una persona que acude a comprar un décimo no compra al pensar que no le va a traer suerte.

Es así, como décimos como el 00000, 00013... son los menos vendidos durante el sorteo, ya que ningún establecimiento los compra. Esto no quita, no en vano, a que puedan seguir siendo agraciados. Y si no que se lo digan al número 00523, que ha sido hasta el momento el número más bajo en hacerse con el primer premio. Nos debemos remontar al año 1828 para poder observar este hecho, aunque desde entonces hasta nuestros días ha habido otros décimos con números bajos que también se han hecho con el Gordo de lotería. En concreto el 615 también ganó el primer premio en 1866 y el 675 en 1962.

Aun así las estadísticas durante todos estos años sí que muestran que son los números más altos los que finalmente se hacen con el primer premio. El 'dos mil' ha sido el millar más repetido, ya que los décimos que van desde el 2.000 hasta el 2.999 han obtenido el primer premio en diez ocasiones. Los 'nueve mil' han logrado el Gordo nueve veces, los 'seis mil', ocho, y los 'doce mil' y 'quince mil', siete.

Lo ocurrido en el año 2010

El año 2010 es especial por un hecho muy concreto. En la Lotería de Navidad, fue premiado el 79.250, que hasta el momento es particular por haber sido el número más alto premiado en la historia de la Lotería de Navidad.

El segundo número premiado, en cambio, fue el 147. Este es realmente el número premiado más bajo de toda la historia de la lotería entre los premios más destacados. Un décimo que fue repartido. Dos míticas administraciones de lotería, Doña Manolita (Madrid) y Bruixa d'Or (Sort, Lleida), vendieron el décimo, al igual que una administración de Roa de Duero (Burgos).

En esta localidad burguense se llegaron a repartir más de 60 millones de euros, ya que los loteros de esta administración, según explicaron en aquel año, tienen una especial obsesión con hacerse con los números más feos. "A mí siempre me gustan", decía en aquel momento Susana Esteban, la propietaria de dicho establecimiento. La Administración de Lotería de Roa de Duero, de hecho, ya repartió un primer premio del Sorteo Extraordinario del Niño en el año 1998, que también coincidió con un número bajo, aunque en esa ocasión la suerte la repartió la madre de la actual lotera.



