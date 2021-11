A poco más de un mes para que se celebre el Sorteo de Navidad el próximo 22 de diciembre, son algunas las cuestiones que todavía quedan por resolver.

Muchos son los que estos días, bueno en realidad desde verano, compran o han comprado sus décimos de laLotería de Navidad con sus números de la suerte con la ilusión de que ese día les toque el Gordo. Y algunos de ellos o, bien los compran desde el extranjero o son nacionales que residen fuera de nuestro país pero que también tienen la suerte en su mano.

Pues bien, para todos esos resolvemos la duda de qué tienen que hacer para cobrar su décimo si ha sido premiado en el Sorteo de Navidad estando en el extranjero.

A la hora de querer hacer efectivo el cobro debemos tener en cuenta si la compra del décimo se hizo a través de Internet o de manera física.

Si se hizo por Internet y el premio es inferior a 2.000 euros –una vez verificado el premio-, lo ingresan de manera inmediata en tu cuenta bancaria. Si el premio es igual o superior a 2.000 euros, la gestión se realizará a través del banco que le ingresará el dinero y será compensado a través de un banco español.

Si se hizo la compra de manera física- la gestión se hará a través del banco que le ingresará el dinero y será compensado a través de un banco español.

¿QUÉ PLAZO HAY PARA COBRAR UN DÉCIMO PREMIADO?

Si nuestro décimo ha resultado premiado, debemos saber hasta cuándo podemos cobrarlo. Y en este caso, si lo vas a cobrar en el extranjero tienes que tener en cuenta que los plazos para hacerte con tu premio son los mismos que en España.

El mismo día 22 de diciembre, cuando se celebra el Sorteo de la Lotería de Navidad, se pueden cobrar los premios a partir de las 18h.

Si eres de los que prefieres esperar unos días para hacerlo, te decimos que tienes 3 meses desde el día 22 para hacerlo efectivo. Así que el último día para para hacerlo es el 22 de marzo.

¿Y LOS IMPUESTOS?

Y no nos podemos olvidar de los impuestos. Aunque se trata de un sorteo que se celebra en España y que se va a cobrar en España, se mantienen los impuestos. En la actualidad está establecido un gravamen del 20% a todos los premios superiores a 40.000 euros. Esa retención irá destinada a la recaudación de Hacienda.

Lo único que varía es la tributación, que queda determinada por la residencia fiscal del usuario premiado. Este factor determinará si la retención se hace o no mediante el IRNR, el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, que depende de si existen o no convenios para evitar una doble imposición entre el Estado del premiado y España. La otra posibilidad es que la retención aplicada sea mediante el IRPF, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

