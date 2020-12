El 43.831, séptimo quinto premio de la Lotería de Navidad de 2020

El séptimo quinto premio de este 2020 ha sido el 43.831 tal y como lo han anunciado este martes los niños de San Ildefonso desde el Teatro Real. Así, el premio ha salido a las 13:13 horas, el penúltimo de toda la jornada y el más tardío. El séptimo quinto de este año está dotado con 60.000 euros a la serie y 6.000 euros al décimo.

Un premio tremendamente repartido en más de 20 administraciones de lotería y que casi cerraba una edición atípica en la que el Teatro Real no ha tenido público ninguno, en la que la mayoría de agraciados no han tenido la oportunidad o han decidido no acercarse hasta los puntos de venta para celebrar, como viene siendo costumbre, el premio que habían recogido.

¿Dónde ha caído el séptimo quinto?

Así, el séptimo quinto premio de la Lotería de este 2020 ha sido uno de los más repartidos en todo nuestro país. Desde Alicante hasta su localidad de Villena, pasando por Barcelona, Getxo (Vizcaya) o Miranda de Ebro (Burgos). Pero es que incluso también han caído los 60.000 euros en municipios como Castellón de la Plana, Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), Elche, Orihuela, Salt (Girona) o Gijón. Además, ha caído en otros puntos como Málaga, Las Palmas, Lugo o Barbastro (Huesca), entre otros.

Administración de loterías: LOTERÍA CERVANTES

Dirección: CERVANTES, 32

Población: VILLENA

Provincia: ALICANTE

Teléfono: 965801172

Series: 110

Administración de loterías:

Dirección: C/ REYES CATÓLICOS, 34

Población: ALICANTE

Provincia: ALICANTE

Teléfono: 965120615

Series: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102

Administración de loterías:

Dirección: BOFARULL, 61 TDA. 2

Población: BARCELONA

Provincia: BARCELONA

Teléfono: 934084658

Series: 14

Administración de loterías:

Dirección: IBAIONDO, 1 (LAS ARENAS)

Población: GETXO

Provincia: VIZCAYA

Teléfono: 944647264

Series: 104

Administración de loterías:

Dirección: FIDEL GARCIA, 2

Población: MIRANDA DE EBRO

Provincia: BURGOS

Teléfono: 947311173

Series: 16

Administración de loterías:

Dirección: JUAN SEBASTIAN ELCANO, 2

Población: CASTELLON DE LA PLANA

Provincia: CASTELLON

Teléfono: 964284208

Series: 15

Administración de loterías:

Dirección: PLAZA MAYOR, 4

Población: VILLANUEVA DE LOS INFANTES

Provincia: CIUDAD REAL

Teléfono: 926360785

Series: 112

Administración de loterías:

Dirección: VALENCIA, 1 L-2 - EL ALTET

Población: ELCHE

Provincia: ALICANTE

Teléfono: 965687275

Series: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Administración de loterías:

Dirección: C.C. ZENIA BOULEVARD C/ JADE, 2 L-900

Población: ORIHUELA

Provincia: ALICANTE

Teléfono: 965355820

Series: 117

Administración de loterías:

Dirección: ESTEVE VILA, 34

Población: SALT

Provincia: GIRONA

Teléfono: 972233177

Series: 103

Administración de loterías:

Dirección: LA MERCED, 29

Población: GIJÓN

Provincia: ASTURIAS

Teléfono: 985345014

Series: 116

Administración de loterías:

Dirección: CORRIDA, 32

Población: GIJÓN

Provincia: ASTURIAS

Teléfono: 985352860

Series: 109

Administración de loterías:

Dirección: PALENCIA, 12 BAJO

Población: GRANADA

Provincia: GRANADA

Teléfono: 958135413

Series: 114

Administración de loterías:

Dirección: GENERAL RICARDOS, 6

Población: BARBASTRO

Provincia: HUESCA

Teléfono: 974311496

Series: 111

Administración de loterías:

Dirección: MARQUES DEL MUNI, 16

Población: SANTA MARIA DE GUIA

Provincia: LAS PALMAS

Teléfono: 928882279

Series: 106

J.J. Guillén

Administración de loterías:

Dirección: PZA. SANTO DOMINGO, 3 G. VILLAMOR

Población: LUGO

Provincia: LUGO

Teléfono: 982224259

Series: 115

Administración de loterías:

Dirección: C/LA UNIÓN, 64

Población: MÁLAGA

Provincia: MALAGA

Teléfono: 952353923

Series: 13

Administración de loterías: EL MIRLO BLANCO

Dirección: AVDA. DE LAS CALDAS, 53

Población: OURENSE

Provincia: OURENSE

Teléfono: 988217611

Series: 108

Administración de loterías:

Dirección: NICETO ALCALA ZAMORA, 1

Población: PALMA DE MALLORCA

Provincia: BALEARES

Teléfono: 971735084

Series: 105

Administración de loterías:

Dirección: NARRICA, 21

Población: SAN SEBASTIAN

Provincia: GUIPUZCOA

Teléfono: 943424906

Series: 17

Administración de loterías: LOTERÍA MANISES

Dirección: MAESTRO GUILLEM, 5

Población: MANISES

Provincia: VALENCIA

Teléfono: 960661000

Series: 12

Administración de loterías: LA RANA DE TRES PATAS

Dirección: CAMARENA, 286

Población: MADRID

Provincia: MADRID

Teléfono: 917173405

Series: 107

Administración de loterías:

Dirección: LOS GALEOTES, 4

Población: MADRID

Provincia: MADRID

Teléfono: 917762340

Series: 113

El pasado 2019 el premio ya estuvo muy repartido en nuestro país, en provincias de hasta en 9 comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y País Vasco