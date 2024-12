Gana el gordo de la Lotería de Navidad en Ciudad Real y confiesa la sorpresa al ver cuánto le habían ingresado

El 88.0008 fue el gordo de la Lotería Nacional del año pasado y este domingo llegará de nuevo el sorteo a las casas de todos los españoles. Y es que hasta el 70% de la población adulta en España juega a la Lotería de Navidad y lo hará de nuevo esta semana, más de 20.000 millones de personas desde Cádiz hasta Galicia, que pueden llevarse un buen pellizco, como lo hizo Ana hace diez años.

El número, en aquella ocasión, fue el 13.437, “una de esas cifras que no se olvidan” para la mujer, que vive en el municipio de Tomelloso, en Ciudad Real. Recuerda en La Tarde cómo se enteró de que le habían tocado 400.000 euros en el sorteo. “Estaba comprando, estaba preparando la cena de Navidad, era el hueco del mediodía y me había escapado del trabajo para ir a comprar”.

EFE El dueña de una administración de Lotería de Murcia con el número del gordo de 2014

En ese momento confiesa que le llamó una amiga que llevaba otro décimo con ella. “Me preguntó donde estaba y le dije que comprando”. Entonces, la amiga le anunció que había ganado la lotería, que les había tocado. “Terminé la compra y me fui corriendo”.

Cuando dinero recibió en realidad

Lo primero que ha querido aclarar Ana en La Tarde es que, aunque le tocasen 400.000 euros, esa no fue la cifra que llegó hasta su cuenta bancaria. “Lo que te ingresan en la cuenta no es eso”, explica a Pilar García Muñiz. Y es que, como asegura Ana, que ganó con su décimo, “Hacienda ya se queda con un poquito, con un buen pellizco”.

Algo en lo que ha insistido varias veces y que, asegura, ya se produce antes de que si quiera veas un euro del premio y que supuso una sorpresa. “Hacienda cuando te ingresa ya te ingresa con los impuestos cobrados, entonces no son 400.000 euros”. Y es que, como ya hemos explicado en COPE previamente, la retención del fisco al premio gordo de Navidad es de un 20%, por lo que Ana vería 320.000 euros en su cuenta.

Qué compró con el premio de Lotería

Otro detalle interesante es en qué se ha gastado el dinero la tomellosena, que confiesa que se compró una casa y ayudó a sus hijos a que se compraran la suya también. “Me decidí que me iba a comprar una casa y, bueno, eso, mis hijos ya iban siendo mayores y les ayudé a que se compraran ellos también una. Pero, ¿se dio algún capricho más allá de eso? “Lo mejor que hice fue llevarme a toda mi familia de crucero”, explica. “Nos fuimos todos a las Islas Griegas, mis hermanas, mis cuñados, mis sobrinos, todos, hasta mis hijos y sus parejas”.

EFE Sorteo de la Lotería de Navidad de 2014

No obstante, subraya Ana que, a pesar del pellizco, sigue trabajando: “Al día siguiente la verdad es que no, no me fui a trabajar al día siguiente porque preparé la cena de Navidad, pero seguí trabajando, estábamos en plenas Navidades y había mucho trabajo y había que trabajar”.

Eso sí, en lo que se refiere a ahorrar, Ana asegura que “ahorras lo que te va dejando la vida”. “Yo, para mí, mis ahorros, pues es eso, haberle podido dar un poco de seguridad a mis hijos y haberme asegurado yo mi vivienda”.